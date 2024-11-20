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AH股新聞

20/11/2024 11:43

【大國博弈】美國１６日派機遣返中國非法移民，不到半年內第３班

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據美國駐華大使館和領事館，１１月１６日，通過美國移民和
海關執法局（ＩＣＥ）派出大型遣返航班，將沒有留美法律依據的中國籍人員遣返回中國，這是
美國在不到半年內派出的第３架大型遣返航班。
　
　　據悉，這也是特朗普本次當選美國總統後，美國首度派出大型遣返航班將中國非法移民遣返
回國。前兩次派機遣返中國移民分別是在今年６月間及１０月１５日，再之前則是在２０１８年
間。
　
　　美國駐華大使館和領事館表示，這次的遣返航班是美國國土安全部當前與中國以及其他國際
夥伴保持合作，通過執行移民法來減少和阻止非法移民的又一例證。美國國土安全部與中國的相
關部門還繼續共同努力打擊人口販運網絡。美國繼續執行移民法，沒有留美法律依據的人將被遣
返。
　
　　美國駐華大使館和領事館介紹，６月４日，拜登發布公告，暫時停止允許某些越過南部邊境
進入美國的非公民入境。新規生效以來，美國邊境巡邏隊的遭遇率（非法移民）下降了５２％以
上。
　
　　此外，從公告實施之日起到１０月底，美國國土安全部已向超過１５５個國家派出超過
６４０架次國際遣返航班，包括中國、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、埃及、毛里塔尼亞、塞內加
爾、烏茲別克斯坦和印度。美國國土安全部２０２４財政年度遣返或送回的人數，超過了
２０１０財年以來的任何一年。（ｊｑ）

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