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AH股新聞

20/11/2024 16:49

《打擊貪腐》中國農業銀行原副行長樓文龍靠金融吃金融，被除黨籍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國
家監委對中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）原黨委委員、副行長樓文龍嚴重違
紀違法問題進行了立案審查調查。
　
　　經查，樓文龍喪失理想信唸，背離初心使命，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精
神，違規參加用公款支付的宴請，接受可能影響公正執行公務的宴請；不如實報告個人有關事項
，在職務晉昇等方麵為他人謀取利益；違規收受禮品禮金和消費卡，藉用管理服務對象車輛，違
規從事營利活動，將應由個人支付的費用交由他人支付，離職後違規任職；不認真履行監管職責
；家風不正，對家屬失管失教；毫無紀法底線，「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便
利為他人在監管審批、投資入股、融資授信、項目承攬等方麵謀利，並非法收受巨額財物。
　
　　經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予樓文龍開除黨籍處分；收繳其違紀
違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　
＊長期在監管系統工作，曾傳前往螞蟻金服任職＊
　
　　公開資料顯示，６６歲的樓文龍２０１２年進入農行前，長期在監管系統工作，包括中國人
民銀行浙江省分行、上海分行，人行銀行監管一司，中國銀行業監督管理委員會等，２００９年
２月至２０１２年７月期間出任北京銀監局局長、黨委書記，負責北京銀監局黨委和行政事務全
面工作。
　
　　２０１２年８月，樓文龍進入中國農業銀行，次月出任副行長一職，同年１２月兼任執行董
事。２０１７年４月１８日，農行發公告稱，因工作變動，樓文龍請求辭去農行執行董事、副行
長及董事會戰略規劃委員會、金融發展委員會委員。當時有消息指，樓文龍下一站是螞蟻金服，
惟螞蟻金服方面否認。今年５月１６日，樓文龍被通報受查，距離從農行辭職已７年。（ｊｑ）

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