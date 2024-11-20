【聚焦數據】上海首１０月出口增長２﹒９％，進口下降１﹒６％

《經濟通通訊社２０日專訊》上海海關公布，２０２４年前１０個月，上海市進出口總值

３﹒５２萬億元，較去年同期增長０﹒３％。其中，出口１﹒４８萬億元，增長２﹒９％；進口

２﹒０４萬億元，下降１﹒６％；貿易逆差５５５９﹒１億元，收窄１２％。



前１０個月，佔同期上海市進出口總值的５６﹒４％的外資企業進出口１﹒９９萬億元，下

降３﹒９％，民營企業進出口１﹒１７萬億元，增長７﹒７％，增速較前三季度提升１﹒５個百

分點。



＊對俄羅斯進出口快速增長１７﹒４％＊



前１０月，上海市對東盟進出口４７１０﹒５億元，增長５﹒３％，對歐盟、美國分別進出

口６６７０﹒９億、３９４８﹒３億元，分別下降６﹒１％、１﹒４％。對俄羅斯進出口

９０５﹒３億元，增長１７﹒４％。



船舶出口保持高速增長，紡織服裝出口穩中有升。前１０個月，上海市出口機電產品

１﹒０２萬億元，增長２％；船舶５４１﹒４億元，增長８１﹒４％。勞動密集型產品中，出口

紡織服裝９５９﹒４億元，增長５％；塑料制品３１２﹒５億元，增長１３﹒１％。



集成電路進口微增，鐵礦砂、煤炭進口量值雙增。前１０個月，上海市進口機電產品

８８１２﹒７億元，增長１﹒２％。其中，進口集成電路２３００﹒７億元，增長０﹒９％。同

期，進口大宗商品２３４５﹒５億元，增長１０﹒２％。其中，進口鐵礦砂及其精礦１﹒８億噸

，增加２３﹒９％，價值１３５６﹒１億元，增長２１﹒８％；煤及褐煤２６０６萬噸，增加

５７﹒３％，價值２２４﹒７億元，增長３６﹒５％。（ｃｔ）

