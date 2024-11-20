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AH股新聞

20/11/2024 10:25

【聚焦數據】上海首１０月出口增長２﹒９％，進口下降１﹒６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上海海關公布，２０２４年前１０個月，上海市進出口總值
３﹒５２萬億元，較去年同期增長０﹒３％。其中，出口１﹒４８萬億元，增長２﹒９％；進口
２﹒０４萬億元，下降１﹒６％；貿易逆差５５５９﹒１億元，收窄１２％。
　
　　前１０個月，佔同期上海市進出口總值的５６﹒４％的外資企業進出口１﹒９９萬億元，下
降３﹒９％，民營企業進出口１﹒１７萬億元，增長７﹒７％，增速較前三季度提升１﹒５個百
分點。
　
＊對俄羅斯進出口快速增長１７﹒４％＊
　
　　前１０月，上海市對東盟進出口４７１０﹒５億元，增長５﹒３％，對歐盟、美國分別進出
口６６７０﹒９億、３９４８﹒３億元，分別下降６﹒１％、１﹒４％。對俄羅斯進出口
９０５﹒３億元，增長１７﹒４％。
　
　　船舶出口保持高速增長，紡織服裝出口穩中有升。前１０個月，上海市出口機電產品
１﹒０２萬億元，增長２％；船舶５４１﹒４億元，增長８１﹒４％。勞動密集型產品中，出口
紡織服裝９５９﹒４億元，增長５％；塑料制品３１２﹒５億元，增長１３﹒１％。
　
　　集成電路進口微增，鐵礦砂、煤炭進口量值雙增。前１０個月，上海市進口機電產品
８８１２﹒７億元，增長１﹒２％。其中，進口集成電路２３００﹒７億元，增長０﹒９％。同
期，進口大宗商品２３４５﹒５億元，增長１０﹒２％。其中，進口鐵礦砂及其精礦１﹒８億噸
，增加２３﹒９％，價值１３５６﹒１億元，增長２１﹒８％；煤及褐煤２６０６萬噸，增加
５７﹒３％，價值２２４﹒７億元，增長３６﹒５％。（ｃｔ）

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