《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５５％，互聯網板塊領漲

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股三大指數今早集體低開，盤中又齊齊翻紅。滬綜指半日升

０﹒５５％，報３３６４﹒５４點，深成指升０﹒７７％，創業板指揚０﹒５９％。兩市半日成

交額９５５１億元（人民幣．下同），較上個交易日回升８６６億元或一成。



板塊方面，互聯網、醫藥及ＡＩ板塊升幅領先。利歐股份（深：００２１３１）、夢網科技

（深：００２１２３）、天娛數科（深：００２３５４）、藍色光標（深：３０００５８）漲停

；易點天下（深：３０１１７１）飆１４％，湯姆貓（深：３００４５９）升１２％。



世界互聯網大會烏鎮峰會今天在浙江烏鎮開幕。本次烏鎮峰會將圍繞全球發展倡議、數字經

濟、人工智能技術創新與治理等議題舉辦２４場分論壇。為回應各方對人工智能發展與治理的關

切。本屆大會分論壇特別增設人工智能板塊，圍繞人工智能技術創新與治理、人工智能賦能新質

生產力等議題展開討論，搭建全球交流合作平台。



國家主席習近平視像致開幕辭表示，應把握數字化、網絡化、智能化的發展大勢，把創新作

為第一動力、把安全作為底線要求、把普惠作為價值追求，加快推動網路空間創新發展。中國願

與世界各國攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民，造福世界。



下跌方面，保險及銀行走弱，民生銀行（滬：６０００１６）、鄭州銀行

（深：００２９３６）、天茂集團（深：０００６２７）等跌幅居前。（ｒｙ）

