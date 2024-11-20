《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６６％二連升，ＡＩ相關板塊強勢

《經濟通通訊社２０日專訊》１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期維持不變，滬深

股市今日低開反彈，深成指及創業板指午後曾漲逾１％，收市時，滬綜指升０﹒６６％，連升兩

個交易日，收報３３６７﹒９９點，深成指升０﹒７８％，創業板升０﹒５％。滬深兩市全日成

交額１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增５６２億元或３﹒６％。



＊烏鎮峰會催化，ＡＩ概念全線漲＊



世界互聯網大會烏鎮峰會今天開幕，國家主席習近平透過視頻致辭，提到要把握網絡發展大

勢，加快推動網絡空間創新和安全發展，又指中國願意與世界各國共同構建網絡空間命運共同體

。據了解，在本屆大會上，人工智能板塊成熱門議題。烏鎮峰會首次把會務服務結合ＡＩ所打造

的智能體「桐小烏」也正式亮相。



ＡＩ應用相關板塊集體走強，Ｓｏｒａ概念全日漲５﹒５％，智譜ＡＩ升４﹒８％，

ＡＩＧＣ概念升４﹒５％，互聯網行業指數亦飆５％。具體來看，中科金財

（深：００２６５７）、天娛數科（深：００２３５４）、夢網科技（深：００２１２３）升停

，三六零（滬：６０１３６０）彈８﹒５％。



萬聯證券表示，海內外ＡＩ大模型持續迭代更新，通過技術創新賦能ＡＩ產品應用，為ＡＩ

Ａｇｅｎｔ、ＡＩ辦公等場景的應用落地提供基礎，頭部公司都在積極布局人工智能場景應用

；ＡＩ應用的加速落地，有望進一步提升對ＡＩ算力的需求，同時帶動ＡＩＰＣ、具身智能等

ＡＩ終端的需求，建議關注相關板塊。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８５﹒７７ ＋０﹒２２

上證綜合指數 ３３６７﹒９９ ＋０﹒６６ ６２７８﹒５８

上證Ａ股指數 ３５３０﹒２６ ＋０﹒６６

深證成份指數 １０８２７﹒１９ ＋０﹒７８ ９８６４﹒０４

深圳創業板指數 ２２６７﹒８５ ＋０﹒５０

上證Ｂ股指數 ２８０﹒５３ ＋１﹒０６ １﹒８５

深證Ｂ股指數 １２５６﹒０６ ＋０﹒２９ ０﹒８９

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