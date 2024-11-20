  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

20/11/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６６％二連升，ＡＩ相關板塊強勢

　　《經濟通通訊社２０日專訊》１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期維持不變，滬深
股市今日低開反彈，深成指及創業板指午後曾漲逾１％，收市時，滬綜指升０﹒６６％，連升兩
個交易日，收報３３６７﹒９９點，深成指升０﹒７８％，創業板升０﹒５％。滬深兩市全日成
交額１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增５６２億元或３﹒６％。
　
＊烏鎮峰會催化，ＡＩ概念全線漲＊
　
　　世界互聯網大會烏鎮峰會今天開幕，國家主席習近平透過視頻致辭，提到要把握網絡發展大
勢，加快推動網絡空間創新和安全發展，又指中國願意與世界各國共同構建網絡空間命運共同體
。據了解，在本屆大會上，人工智能板塊成熱門議題。烏鎮峰會首次把會務服務結合ＡＩ所打造
的智能體「桐小烏」也正式亮相。
　
　　ＡＩ應用相關板塊集體走強，Ｓｏｒａ概念全日漲５﹒５％，智譜ＡＩ升４﹒８％，
ＡＩＧＣ概念升４﹒５％，互聯網行業指數亦飆５％。具體來看，中科金財
（深：００２６５７）、天娛數科（深：００２３５４）、夢網科技（深：００２１２３）升停
，三六零（滬：６０１３６０）彈８﹒５％。
　
　　萬聯證券表示，海內外ＡＩ大模型持續迭代更新，通過技術創新賦能ＡＩ產品應用，為ＡＩ
　Ａｇｅｎｔ、ＡＩ辦公等場景的應用落地提供基礎，頭部公司都在積極布局人工智能場景應用
；ＡＩ應用的加速落地，有望進一步提升對ＡＩ算力的需求，同時帶動ＡＩＰＣ、具身智能等
ＡＩ終端的需求，建議關注相關板塊。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９８５﹒７７　　＋０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３６７﹒９９　　＋０﹒６６　　　　６２７８﹒５８　　
　　上證Ａ股指數　　３５３０﹒２６　　＋０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０８２７﹒１９　＋０﹒７８　　　　９８６４﹒０４　　
　　深圳創業板指數　２２６７﹒８５　　＋０﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８０﹒５３　　＋１﹒０６　　　　　１﹒８５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５６﹒０６　　＋０﹒２９　　　　　０﹒８９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處