【ＦＯＣＵＳ】油金股匯冷看「蘑菇雲」，惟普京底牌不止於此

【ＦＯＣＵＳ】２０２２年２月２４日，普京開啟俄烏戰爭潘多拉盒子；整整１０００天過

去，當莫斯科再將手指高高舉起置於核武按鈕之上－－從油到金，從股到匯，表現齊齊今時不同

往日。「核末日」

、「第三次世界大戰」固然令人聞之色變，但聽聽普京對「核戰」的舊日言論，再看看精準預測

美國大選勝負的Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ賭盤，「蘑菇雲」威脅更似談判籌碼，但俄羅斯的底牌遠

不止於此。



＊美製飛彈襲俄境，莫斯科更新核威懾＊



周日（１７日）到訪亞馬遜雨林步履踉蹌的拜登，在卸任倒數不到兩個月之際，「打倒昨日

之我」地解禁烏克蘭使用美製遠程武器限制，以及批准在烏東地區部署殺傷性地雷。背後動機到

底是為特朗普「挖坑」還是「開路」，如同夫人吉爾在投票日身穿鮮紅套裝前往票站一樣，盡顯

撲朔迷離。



就在烏軍周二（１９日）當地時間凌晨，以美國提供的６枚ＡＴＡＣＭＳ（遠程陸軍戰術導

彈系統）襲擊俄羅斯布良斯克州後的數小時，普京簽署行政命令，批准更新後的《俄羅斯聯邦核

威懾國家基本政策》生效。



跟２０２０年版本最大的不同，是將「任何無核國家在有核國家的參與或支持下進行的侵略

」，視為對俄羅斯的「聯合攻擊」。此外，新版還將俄羅斯或白俄羅斯面臨「常規武器（包括飛

彈、無人機）的嚴重威脅」，列為可能誘發核打擊的條件。



＊大宗商品狂歡不再，賭盤押注機會微＊



俄烏這場代理人戰爭，在白宮、克里姆林宮過招之間面臨顯著升級風險，特朗普之子小

特朗普就指摘民主黨，「軍工聯合體似乎想在我父親有機會創造和平和拯救生命之前，打響第三

次世界大戰。」



不過，相比１０００天前的戰火點燃首日，道指期貨、亞洲股市血流成河，布油、小麥、玉

米期貨飆升，黃金續漲；面對最新「蘑菇雲」陰影，除了盧布錄１３個月低點，油、金、股、匯

幾乎波瀾不興，Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ上有關「２０２４年核武會引爆」的押注僅９％。



何解？ 早在２０２１年６月日內瓦美俄峰會上，普京就對拜登重申前蘇聯領袖戈爾巴喬夫

和美國前總統里根的共識，「核戰沒有贏家，也絕不能打」；俄羅斯外長拉夫羅夫周二出席

Ｇ２０峰會再強調，俄羅斯一貫主張防止核戰。



＊胡塞、北韓、伊朗地緣利益關係微妙＊



更重要的是，ＡＴＡＣＭＳ是可追溯至１９９１年「沙漠風暴」行動期間的老古董，採取單

枚發射及最大射程僅３００公里；此外，據《泰晤士報》披露，烏克蘭手中的ＡＴＡＣＭＳ飛彈

僅５０枚左右，而五角大樓９月曾指，俄羅斯早已將９０％的軍機轉移至ＡＴＡＣＭＳ射程以外

的軍事基地。換言之，基輔想在嚴冬來臨之際，借ＡＴＡＣＭＳ實現任何戰略目標都幾是不可能

的任務。



普京對西方的「核威懾」暫停留口頭，更需留意的是，其照搬西方的代理人戰爭劇本，在中

東、亞洲製造不穩定的影響恐更深遠。



綽號「死亡商人」的俄羅斯軍火商Ｖｉｋｔｏｒ Ｂｏｕｔ據報正積極撮合向胡塞武裝出售

反艦飛彈或防空飛彈的交易；而北韓領袖金正恩上周五（１５日）發表講話，誓言「將建立以核

武力量為支點的軍隊，永無限期、永無止境、永不滿足」，此計劃會在多大程度得到俄羅斯的實

際支援，顯然相當微妙。此外，俄羅斯已確認將很快跟伊朗簽署「全面戰略夥伴關係條約」，包

括雙方在國防領域的密切合作。

