《國企紅籌》晨鳴（１８１２）逾期債逾１８億人幣，銀行帳戶凍結

《經濟通通訊社２０日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，截至周

一（１８日），其及子公司累計逾期債務本息金額合計１８﹒２億元（人民幣．下同），佔淨資

產１０﹒９１％。該集團為子公司融資提供連帶責任保證擔保所涉逾期金額５﹒７４億元，約佔

淨資產的３﹒４４％。



該集團指，部份債權人就逾期債務向法院提起訴訟並申請財產保全，法院裁定凍結了集團部

份銀行帳戶。截至周一，累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，佔銀行帳戶總數的８﹒４７％，被

凍結銀行帳戶凍結金額累計約６４８３萬元，佔淨資產的０﹒３９％。



＊停產佔總產能７２％＊



該集團指，１１月以來進行限產、停產，涉停機漿、紙產能７０３萬噸，佔總產能的

７１﹒７％，影響月度漿紙產量約５８萬噸、紙銷量約３５萬噸，包括壽光基地１條白卡紙生產

線、１條文化紙生產線和１條銅版紙生產線、湛江基地化學漿生產線、１條文化紙生產線和１條

白卡紙生產線、江西基地及吉林基地臨時停產。



晨鳴停產原因為減少虧損。其指自第三季以來，集團主要產品價格特別是白卡紙價格持續走

低，經營虧損嚴重，疊加部份金融機構壓縮集團貸款規模，導致流動資金緊張。（ｗｈ）

