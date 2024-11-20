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AH股新聞

20/11/2024 08:05

《國企紅籌》晨鳴（１８１２）逾期債逾１８億人幣，銀行帳戶凍結

　　《經濟通通訊社２０日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，截至周
一（１８日），其及子公司累計逾期債務本息金額合計１８﹒２億元（人民幣．下同），佔淨資
產１０﹒９１％。該集團為子公司融資提供連帶責任保證擔保所涉逾期金額５﹒７４億元，約佔
淨資產的３﹒４４％。
　
　　該集團指，部份債權人就逾期債務向法院提起訴訟並申請財產保全，法院裁定凍結了集團部
份銀行帳戶。截至周一，累計被凍結銀行帳戶數量為６５個，佔銀行帳戶總數的８﹒４７％，被
凍結銀行帳戶凍結金額累計約６４８３萬元，佔淨資產的０﹒３９％。
　
＊停產佔總產能７２％＊
　
　　該集團指，１１月以來進行限產、停產，涉停機漿、紙產能７０３萬噸，佔總產能的
７１﹒７％，影響月度漿紙產量約５８萬噸、紙銷量約３５萬噸，包括壽光基地１條白卡紙生產
線、１條文化紙生產線和１條銅版紙生產線、湛江基地化學漿生產線、１條文化紙生產線和１條
白卡紙生產線、江西基地及吉林基地臨時停產。
　
　　晨鳴停產原因為減少虧損。其指自第三季以來，集團主要產品價格特別是白卡紙價格持續走
低，經營虧損嚴重，疊加部份金融機構壓縮集團貸款規模，導致流動資金緊張。（ｗｈ）

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