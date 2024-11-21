  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2024 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》中証Ａ５００ＥＴＦ再談

　　《缸邊隨筆》２０２４年１０月３１日寫了篇文題「中証Ａ５００ＥＴＦ」，大半個月下來
又再重刊，大家看有幾多增長？
　　
　　文題十分中性：「中証Ａ５００ＥＴＦ」，無叫大家買。投資先求知，中証Ａ５００指數是
乜？中証Ａ５００ＥＴＦ又係乜？
　
　　在阿爺執正Ａ股的新「國九條」下，首隻寬基（即包括很多股票的）指數，中証Ａ５００指
數，於２０２４年９月２３日正式發布。這是被稱為中國版的標普５００，指數定位於反映各行
業最具代表性的上市公司證券，其成分股覆蓋Ａ股市場５６％的自由流通市值和６４％的營收。
　
　　之前也有隻中証５００，少了個Ａ字，其成分股組成便不同。中証Ａ５００指數較偏重於「
新經濟」，截至２０２４年８月２７日，中証Ａ５００指數較滬深３００指數：
　
＊顯著超配的行業為：＊
　
　　電力設備（＋１﹒５％）、有色金屬（＋１﹒３５％）、醫藥生物（＋１﹒３４％）、國防
軍工（＋１﹒１３％）。
　
＊顯著低配的行業為：＊
　
　　非銀金融（－４﹒４％）、銀行（－３﹒４６％）、食品飲料（－１﹒８５％）。
　
　　可見中証Ａ５００是側重阿爺的布局－－
　
　　新能源、創新藥、商業航天、國產大飛機、低空經濟等新質生產力行業，減少布局於傳統舊
經濟行業。發展下去，中証Ａ５００就難保沒有多隻如美股的「納指七雄」。有幾多雄？唔知，
兩三年後再評。
　　
　　由於上証Ａ５００是阿爺有心要培育成中國的標普５００，又由於阿爺日後要托住個市也是
透過這些寬基ＥＴＦ來做，故上証Ａ５００和滬深３００的ＥＴＦ，將是穿了黃馬褂的御前帶刀
待衛，是阿爺今時的金融紅人，故不少國內外基金公司均爭相申請批文去設立中証Ａ５００指數
的ＥＴＦ。
　
　　１０月１９日拿到批文的首批中証Ａ５００場外基金中，多數宣布於２５日啟動發行，這些
基金公司包括：
　
　　南方基金、嘉實基金、景順長城基金、富國基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、摩根資產管理
、泰康基金、銀華基金、招商基金、華夏基金、天弘基金、博時基金、廣發基金、中歐基金、華
安基金、萬家基金、易方達基金、大成基金、華商基金（夠未？）都會於：
　
　　１０月２５日集體開售，會陸續在１１月７日至１４日結束募集，每隻基金規模由２０億人
仔至８０億人仔不等。以最低的２０億人仔計，２０隻基金共募資４００億人仔，來買中証
Ａ５００的成分股。
　
＊中証Ａ５００成分股易升難跌＊
　
　　這些基金買了股就會鎖起一段時間，如日後再有更多的中証Ａ５００指數ＥＴＦ獲批成立，
有關的成分股會被這些基金吸、吸、吸。市場貨源一旦少了，以至枯竭，有關股價，怕是易升難
跌。
　
＊點投資好？＊
　
　　１﹒　認購中証Ａ５００指數ＥＴＦ，一般去銀行可買到，時限無多，她們在１１月７日至
１４日便結束募集。
　
　　２﹒　閣下想單挑，表演下閣下的慧眼揀股，則不妨在５００隻成分股中買獨贏。不過筆者
暫時未搵齊是哪５００隻Ａ股，要不，就在前１５大成分股中揀心水。
　
　　是否買中証Ａ５００指數ＥＴＦ，又或怎去買其成分股，自決。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處