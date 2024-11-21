《駐京專電》北京將新建一條１２英寸晶圓產線，總投資３３０億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京將新建一條應用２８納米至５５納米
工藝的１２英寸晶圓產線，總投資為３３０億元人民幣。該條產線將在２０２４年開始建設，
２０２５年四季度設備搬入，２０２６年底實現量產，２０３０年達到滿產。
京東方（深：０００７２５）、燕東微（滬：６８８１７２）近日先後發布公告，披露上述
消息。上述兩家上市公司的實際控制人均是北京電控。北京電控由北京國有資本運營管理有限公
司１００％持股，實際控制人是北京國資委。
北京電控集成電路制造有限責任公司（北電集成）將是該條產線的建設主體。增資前，北電
集成是北京電控的全資子公司。該公司將以增資方式，將注冊資本金擴大至２００億元，以支持
產線建設。項目總投資與資本金之間的差額由北電集成通過貸款解決。
天津京東方創投、燕東科技、北京亦莊科技有限公司、北京中發助力貳號股權投資基金、北
京亦莊國際投資發展有限公司、北京國有資本運營管理有限公司、國芯聚源將共同向北電集成增
資１９９﹒９億元人民幣，以用於產線建設。
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