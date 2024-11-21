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AH股新聞

21/11/2024 12:09

滬深港通中國企業指數上市，恒指公司料將有相關ＥＴＦ推出

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）與恒生指數公司合作推出「滬深港通中
國企業指數」今日敲鐘上市。恒生指數公司行政總裁巫婉雯出席活動時表示，成分股可透過雙邊
互聯互通交易，以串連香港、內地以及外國的投資者。她希望未來推進更多該指數相關產品推出
，促進資金流及幫助大家捕捉中國機遇。
　
　　巫婉雯表示，新指數最大優勢是恆指公司和港交所聯名推出，相信雙方在香港具有獨特地位
的金融機構合作，可以推動整個市場發展。她指，下一步希望市場上有不同的產品，以促進資金
流，幫助投資者捕捉中國機遇。她透露，已有不同交易所買賣基金（ＥＴＦ）發行商查詢新指數
，預計未來會有追蹤該指數的ＥＴＦ推出。
　
　　恒生銀行（０００１１）行政總裁施穎茵在同一場合稱，過去３年，跟蹤恒生國企指數及其
相關指數的海外交易所買賣產品（ＥＴＰＳ）增長了３０％，顯示出投資者對投資中國的興趣有
多大。
　
＊港交所：北向資金創紀錄反映中國市場具吸引力＊
　
　　港交所行政總裁陳翊庭表示，由今年創紀錄的北向和南向交易量可以看出，全球對中國的投
資仍然不足，對投資者仍然非常有吸引力，互聯互通正是有關投資者選擇進入中國市場的途徑。
新指數為投資者提供更多部署內地和香港市場的選擇及機會，提供全面、權威的基準，相信指數
能為本港ＥＴＦ和產品生態系統增添更多活力，並有助加強中國與世界的聯繫。
　
　　至於未來會否將新指數相關的產品推廣至中東市場，港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，雙方現
時才剛開始向ＥＴＦ發行商和資產管理人推廣新指數，將了解市場需要，現階段要推廣至中東是
「言之尚早」。
　
　　指數成分股包括於香港、上海及深圳證券交易所上市，並可透過滬深港通買賣的８０家市值
最高的中國企業。首五隻最大權重成分股依次為騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、貴
州茅台（滬：６００５１９﹒ＳＨ）、寧德時代（深：３００７５０）及建設銀行
（００９３９）。（ｃｌ）

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