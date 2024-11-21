中海油服（０２８８３）盧濤辭任總裁

《經濟通通訊社２１日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）於昨日收
到公司總裁盧濤的書面辭呈，因其工作變動原因辭任公司總裁職務，自昨日起生效。（ｒｈ）
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21/11/2024 17:05
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