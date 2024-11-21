  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟指標改善，ＬＰＲ按兵不動

　　《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平向２０２４年世界互聯網大會開幕視頻致賀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２０日向２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀。習近平指出，中國
願同世界各國一道，把握信息革命發展的歷史主動，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更
好造福人民、造福世界。
　
央國企積極探路市值管理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，天山股份、中國交建、中國中鐵等多家中央企業控股上市公司紛紛表示，將合理運用市值
管理工具，推動公司價值提升。業內人士認，央國企上市公司有望成為市值管理的主力軍，並通
過併購重組、回購增持等多種方式積極探索市值管理的實現路徑。
　
全球數據跨境流動合作倡議發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月２０日，２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇在浙江烏鎮舉行。國家互聯網信息辦
公室主任莊榮文在出席大會主論壇時表示，當前，全球人工智能技術發展不斷取得新突破，已成
引領新一輪科技和產業變革的重要驅動力量，但也帶來一系列風險挑戰。
　
　
《上海證券報》
　
習近平抵達巴西利亞開始對巴西進行國事訪問
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１９日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴西利亞，開始對巴西進行國事訪問。
　
系列財政增量政策加速落地顯效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一個多月以來，一攬子有針對性的財政增量政策舉措密集出台，涉及調整房地產稅收政策、加大
對重點群體的支持保障力度、下達６萬億元人民幣地方政府債務限額等多個領域。
　
主要經濟指標普遍改善，１１月ＬＰＲ「按兵不動」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在上個月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）歷史性下行２５個點子後，１１月ＬＰＲ「按兵不動」符
合預期。
　
　
《證券時報》
　
「領飛」低空賽道，中國無人機產業整鏈崛起
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從攝影航拍到燈光表演、從農業植保到電力巡檢、從地理測繪到物流運輸。如今，無人機已滲透
至生產生活的各個領域，由一個稀罕的「黑科技」變成司空見慣的事物。這背後，是中國無人機
產業的整鏈崛起。
　
１１月ＬＰＲ報價維持不變，明年仍存調整空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月２０日，人行授權全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公告，其中
，１年期ＬＰＲ為３﹒１％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒６％，維持上期報價不變。考慮到１０月
ＬＰＲ兩個品種報價均大幅下降２５個點子，相關政策效應尚在釋放，市場對於本月ＬＰＲ報價
不變早有預期。
　
前１０月全社會用電量同比增長７﹒６％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家能源局２０日發布的數據顯示，１０月全社會用電量７７４２億千瓦時，同比增長４﹒３％
。其中，城鄉居民生活用電量９３２億千瓦時，同比增長８﹒１％。（ｌｃ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處