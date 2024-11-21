《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟指標改善，ＬＰＲ按兵不動

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向２０２４年世界互聯網大會開幕視頻致賀

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２０日向２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀。習近平指出，中國

願同世界各國一道，把握信息革命發展的歷史主動，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更

好造福人民、造福世界。



央國企積極探路市值管理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，天山股份、中國交建、中國中鐵等多家中央企業控股上市公司紛紛表示，將合理運用市值

管理工具，推動公司價值提升。業內人士認，央國企上市公司有望成為市值管理的主力軍，並通

過併購重組、回購增持等多種方式積極探索市值管理的實現路徑。



全球數據跨境流動合作倡議發布

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１１月２０日，２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇在浙江烏鎮舉行。國家互聯網信息辦

公室主任莊榮文在出席大會主論壇時表示，當前，全球人工智能技術發展不斷取得新突破，已成

引領新一輪科技和產業變革的重要驅動力量，但也帶來一系列風險挑戰。





《上海證券報》



習近平抵達巴西利亞開始對巴西進行國事訪問

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間１１月１９日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴西利亞，開始對巴西進行國事訪問。



系列財政增量政策加速落地顯效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一個多月以來，一攬子有針對性的財政增量政策舉措密集出台，涉及調整房地產稅收政策、加大

對重點群體的支持保障力度、下達６萬億元人民幣地方政府債務限額等多個領域。



主要經濟指標普遍改善，１１月ＬＰＲ「按兵不動」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在上個月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）歷史性下行２５個點子後，１１月ＬＰＲ「按兵不動」符

合預期。





《證券時報》



「領飛」低空賽道，中國無人機產業整鏈崛起

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從攝影航拍到燈光表演、從農業植保到電力巡檢、從地理測繪到物流運輸。如今，無人機已滲透

至生產生活的各個領域，由一個稀罕的「黑科技」變成司空見慣的事物。這背後，是中國無人機

產業的整鏈崛起。



１１月ＬＰＲ報價維持不變，明年仍存調整空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１１月２０日，人行授權全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公告，其中

，１年期ＬＰＲ為３﹒１％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒６％，維持上期報價不變。考慮到１０月

ＬＰＲ兩個品種報價均大幅下降２５個點子，相關政策效應尚在釋放，市場對於本月ＬＰＲ報價

不變早有預期。



前１０月全社會用電量同比增長７﹒６％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家能源局２０日發布的數據顯示，１０月全社會用電量７７４２億千瓦時，同比增長４﹒３％

。其中，城鄉居民生活用電量９３２億千瓦時，同比增長８﹒１％。（ｌｃ）

