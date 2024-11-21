《鍾之日記》恒指止三連升，快手績後大瀉

《鍾之日記》１１月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股連升三日共漲２７８點後，今早小幅低開，之後一度止跌回升。惟內地年底進入政策空

窗期，內需、內房、中資金融等板塊集體偏軟，據《路透》報道，中國政府顧問建議北京方面將

明年經濟增長目標維持在５％左右，呼籲推動更強有力的財政刺激措施，以減輕預期中美國加徵

關稅對中國出口的影響。恒指午後見１９５５２點全日低，最終收報１９６０１，跌１０３點或

０﹒５％，成交額近１１９３億元。



＊Ａ股三連升，成交再縮量＊



今日滬深股市個別走，滬綜指全日窄幅震盪，收市微升０﹒０７％，勉強保住三連漲，收報

３３７０﹒４０點，深成指則跌０﹒０７％，創業板指亦軟０﹒０９％。兩市全天成交額

１﹒６１萬億元人民幣，較上個交易日少３０億元人民幣或０﹒２％。



＊大行降目標價，快手全日跌近１２％＊



短視頻平台快手（０１０２４）昨日公布業，今日大瀉１１﹒７％，為表現最差科指成份股

。公司第三季收入按年升１１﹒４％至３１１億元人民幣，盈利升５０％至３２﹒７億元人民幣

，經調整盈利升２４﹒４％至３９﹒５億元人民幣，均符合市場預期。第三季平均日活躍用戶和

平均月活躍用戶分別達４﹒０８億及７﹒１４億，按年增長５﹒４％和４﹒３％。快手指，上季

面臨宏觀環境挑戰，但仍得以擴大用戶規模並增加收入和利潤。但對比今年首三季經調整盈利升

１﹒２倍，增長勢頭顯著放緩，多間大行下調快手目標價。



高盛發表報告指，快手季績符合預期，不過將目標價由原先６７元下調６％至６３元，維持

「買入」評級。高盛認為在宏觀經濟逆風以及競爭激烈下，快手顯示出穩定的執行力；直播收入

較預期強勁，部分抵銷了電商業務較疲軟的表現。該行將２０２４至２０２６年淨利潤率預測調

低０至１﹒１個百分點，以反映第三季較高的經營開支下，關注利潤擴張趨勢放慢之情況。



滙證表示，快手第三季收入及盈利均符合預期，不過受限於宏觀環境及行業競爭，將目標價

由原先７５元下調至６８元，維持「買入」評級。滙證報告指，雖然快手第三季強勁的外部廣告

增長令人鼓舞，當中部分由短劇需求推動，但從今年第四季度開始的潛在高基數可能會帶來失望

的空間。此外，快手繼續為中小企業商家提供免費流量以推動成長，這可能會限制短期收入轉化

率和電商廣告收入的上升空間。



＊星巴克考慮賣內地業務，內需股齊挫＊



中國是星巴克僅次於美國的第二大市場，面對競爭對手如瑞幸咖啡等的挑戰，及內地消費疲

軟，星巴克中國同店銷售上季再跌１４％，已連續三季錄得下降。新上任的星巴克行政總裁

Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ早前直言，中國內地業務的競爭環境「極端（ｅｘｔｒｅｍｅ）」，

宏觀環境「艱難（ｔｏｕｇｈ）」，有需要研究如何擴大市場的方法，以及探索有助其長期發展

的策略合作夥伴。



今日市場傳出星巴克可能出售中國內地的業務股權，已非正式地評估了潛在投資者的興趣，

其中包括中國國內的私募股權公司。星巴克發言人在回應聲明稱「正努力尋找最佳的增長道路，

其中包括探索戰略合作夥伴關係。」可見傳聞並非空穴來風。



而星巴克除了應付內地消費不振、競爭激烈外，亦面臨來自維權人士Ｅｌｌｉｏｔｔ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的壓力，該公司希望星巴克承諾審視其在中國業

務的發展。



星巴克對中國市場的看法無疑影響投資情緒，內需港股走低，呷哺呷哺（００５２０）挫逾

７％，九毛九（０９９２２）瀉６％，奈雪的茶（０２１５０）走軟３﹒３％，華潤啤酒

（００２９１）跌２％，農夫山泉（０９６３３）跌２﹒５％，海底撈（０６８６２）跌

１﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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