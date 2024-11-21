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AH股新聞

21/11/2024 10:50

《Ａ股焦點》國信證券跌０﹒５％，解聘副總裁吳國舫，涉違法受查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國信證券（深：００２７３６）昨日（２０日）發布高管變動
公告，公司解聘吳國舫副總裁職務，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務，原因
是公司收到無錫市監察委員會出具的《立案通知書》《留置通知書》，吳國舫被立案審查、實施
留置。而此前吳國舫被傳失聯。
　
　　國信證券現跌０﹒５１％，報１１﹒７７元人民幣。
　
　　上述公告正好對應了吳國舫被帶走調查的消息。昨日下午，據中央紀委國家監委駐中國證券
監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息，中證監第一屆、二屆、三屆創業板發審委委
員、原法律部副主任吳國舫涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
　
　　值得一提的是，就在１１月，中證監第一屆、二屆、三屆創業板發審委委員、原發行監管部
副主任李筱強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，而吳國舫與李筱強曾共同連任三屆創業板發
審委。
　
　　吳國舫擔任委員期間，曾於２０１２年７月參與審核丹東欣泰電氣股份有限公司的ＩＰＯ申
請。欣泰電氣因欺詐發行，已於２０１６年被中證監處罰並強制退市。（ｊｑ）

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