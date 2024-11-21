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AH股新聞

21/11/2024 11:17

《Ａ股焦點》日出東方再度漲停，公告無大規模推廣超充站計劃

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日出東方（滬：６０３３６６）昨日（２１日）晚間再次發布
股票交易異常波動暨風險提示的公告，近期有媒體報道關於日出東方發布蘇北首座「全液冷超充
站」的新聞，而公司建設此超充站，僅係採購華為超充充電樁產品，目前該超充站處於內部試用
階段，並未形成相關業務收入和收益。
　
　　公告指，公司首座光儲充充電站業務並未實質性展開商業運營，短期內不會對公司業績產生
影響，公司暫無大規模推廣光儲充充電站業務的計劃。
　
　　日出東方此前已１３天１１板，今早開盤再漲停，報１３﹒０７元（人民幣．下同），目前
公司總市值逾１０６億。
　
　　日出東方特別提示，公司產品、主營業務、營業模式並未發生改變，鄭重提醒廣大投資者注
意熱點概念炒作風險，審慎判斷、理性決策。
　
　　根據公開資料，日出東方目前主要業務有三大板塊，分別為清潔能源熱應用板塊（空氣能熱
水和採暖、太陽能熱水和採暖）、清潔能源電應用板塊（分布式光儲一體化業務）及廚電板塊。
　
　　財報顯示，今年前三季度，日出東方實現營業收入３２﹒６９億元，同比下降６﹒２８％；
實現歸屬於上市公司股東的淨利潤６７２６﹒４２萬元，同比下降６０﹒４０％。（ｊｑ）

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