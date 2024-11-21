《中國要聞》習近平晤巴西總統盧拉，宣布構建中巴命運共同體

《經濟通通訊社２１日專訊》正在巴西進行國事訪問的國家主席習近平，當地時間１１月

２０日上午，在巴西利亞總統官邸同巴西總統盧拉舉行會談，之後共同簽署並發表聯合聲明，宣

布攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。



＊習：冀同巴方做相互成就「黃金搭檔」＊



習近平在會談中指出，中巴關係正處於歷史最好時期，將中巴關係定位提升，同時將共建一

帶一路倡議同巴西發展戰略對接，是中巴關係發展的又一個歷史性時刻，將為雙方推進各自現代

化提供動力支撐，同時也彰顯中巴攜手維護國際公平正義、促進世界共同發展的決心。中方願同

巴方一道，做相互成就的「黃金搭檔」，朝著構建人類命運共同體、構建更公正世界和更可持續

星球的目標不斷邁進，為人類和平和進步事業作出更大貢獻。



習近平就未來兩國關係發展提出４方面建議：一是命運與共，不斷鞏固戰略互信；二是發展

與共，持續深化發展戰略對接；三是擔當與共，為維護世界和平和正義展現中巴力量；四是休戚

與共，為構建人類命運共同體作出中巴貢獻。



會談後，雙方又共同見證簽署兩國關於共建一帶一路倡議同《加速增長計劃》、《巴西新工

業計劃》、《生態轉型計劃》、《南美一體化路線計劃》對接的合作規劃。（ｒｙ）

