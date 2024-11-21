《中國要聞》波羅的海兩電纜遭切斷，華貨船受查，外交部：不了解

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，一條連接瑞典與立陶宛，以及一條連接芬蘭與德國的海

底電纜突然被切斷。據英國《金融時報》等外媒周三引述船舶追蹤組織Ｍａｒｉｎｅ

Ｔｒａｆｆｉｃ資料顯示，在中國註冊的貨船「伊鵬３」（Ｙｉ Ｐｅｎｇ ３）在事發時途經

現場一帶，事發所在地瑞典已就此展開調查。懷疑涉事貨船所屬的中國航運公司確認政府要求配

合調查。



對此，中國外交部發言人林劍在昨日（２０日）舉行的例行記者會上回應稱，「我不了解有

關情況」。林劍表示，中方一貫全面履行船旗國義務，並要求中國的船隻嚴格遵守相關的法律法

規。中方也高度重視保護海底基礎設施的安全，與國際社會一道，極積推進海底電纜等全球訊息

基礎設施的建設和保護工作。



報道指，根據紀錄，「伊鵬３」日前從俄羅斯的烏斯季－盧加港出發，前往埃及的塞得港，

在兩條電纜周日至周一被截斷時航經現場一帶。事發後，丹麥海軍追蹤該貨船，而調查兩條光纖

電纜損毀原因的瑞典，正檢視「伊鵬３」在事件中的角色。外界懷疑這是遭蓄意破壞，引發恐為

「混合戰」手段的憂慮。



據報道，「伊鵬３」由中國寧波伊鵬海運（Ｎｉｎｇｂｏ Ｙｉｐｅｎｇ

Ｓｈｉｐｐｉｎｇ）擁有，該公司旗下還有另一艘貨船。該公司一名代表向該報稱，「政府已要

求他們配合調查」，但沒進一步回應提問。



去年１０月，掛香港旗幟的中國貨櫃船「新新北極熊」（Ｎｅｗｎｅｗ Ｐｏｌａｒ

Ｂｅａｒ）在波羅的海海底拖錨，亦導致一條天然氣管道斷開。１０個月後，今年８月，中國承

認是該船隻損壞天然氣管道，但強調是意外事故，是受強風暴影響而導致的。（ｊｑ）

