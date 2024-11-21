  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2024 09:54

《中國要聞》波羅的海兩電纜遭切斷，華貨船受查，外交部：不了解

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近日，一條連接瑞典與立陶宛，以及一條連接芬蘭與德國的海
底電纜突然被切斷。據英國《金融時報》等外媒周三引述船舶追蹤組織Ｍａｒｉｎｅ　
Ｔｒａｆｆｉｃ資料顯示，在中國註冊的貨船「伊鵬３」（Ｙｉ　Ｐｅｎｇ　３）在事發時途經
現場一帶，事發所在地瑞典已就此展開調查。懷疑涉事貨船所屬的中國航運公司確認政府要求配
合調查。
　
　　對此，中國外交部發言人林劍在昨日（２０日）舉行的例行記者會上回應稱，「我不了解有
關情況」。林劍表示，中方一貫全面履行船旗國義務，並要求中國的船隻嚴格遵守相關的法律法
規。中方也高度重視保護海底基礎設施的安全，與國際社會一道，極積推進海底電纜等全球訊息
基礎設施的建設和保護工作。
　
　　報道指，根據紀錄，「伊鵬３」日前從俄羅斯的烏斯季－盧加港出發，前往埃及的塞得港，
在兩條電纜周日至周一被截斷時航經現場一帶。事發後，丹麥海軍追蹤該貨船，而調查兩條光纖
電纜損毀原因的瑞典，正檢視「伊鵬３」在事件中的角色。外界懷疑這是遭蓄意破壞，引發恐為
「混合戰」手段的憂慮。
　
　　據報道，「伊鵬３」由中國寧波伊鵬海運（Ｎｉｎｇｂｏ　Ｙｉｐｅｎｇ　
Ｓｈｉｐｐｉｎｇ）擁有，該公司旗下還有另一艘貨船。該公司一名代表向該報稱，「政府已要
求他們配合調查」，但沒進一步回應提問。
　
　　去年１０月，掛香港旗幟的中國貨櫃船「新新北極熊」（Ｎｅｗｎｅｗ　Ｐｏｌａｒ　
Ｂｅａｒ）在波羅的海海底拖錨，亦導致一條天然氣管道斷開。１０個月後，今年８月，中國承
認是該船隻損壞天然氣管道，但強調是意外事故，是受強風暴影響而導致的。（ｊｑ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處