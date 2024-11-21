《中國要聞》上海藥監局：經立案調查，百雀羚不存在違規行為

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，國貨品牌百雀羚陷入涉嫌在化妝品添加禁用原料的風波

。



據內媒，上海市藥監局昨晚（２０日）透露，經立案調查，未發現上海百雀羚日用化學有限

公司委託上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產的百雀羚水嫩淨透精華潔面乳（配方升級

）（限用日期：２０２４１１０５，批號：３Ｒ０６ＹＶ１１）存在違反《化妝品監督管理條例

》及禁限用原料管理規定的情況。



１１月２０日，「百雀羚化妝品涉嫌添加禁用原料」詞條登上微博熱搜，稱百雀羚曾在

２０２１年生產的「水嫩淨透精華潔面乳」產品成分中添加禁用的「圓葉牽牛提取物」。



隨後，百雀羚官方微博發布情況說明稱，在相關規定頒布之前的化妝品安全技術規範中，並

無對圓葉牽牛提取物的禁用規定。２０２１年４月２５日，百雀羚已經對該產品配方進行了調整

，並通過備案。２０２１年５月２６日之後，百雀羚沒有再生產過任何添加有該原料的產品，不

存在違法添加禁用原料的行為。



值得一提的是，２０２１年５月２６日，國家藥品監督管理局發布《關於更新化妝品禁用原

料目錄的公告》（２０２１年第７４號），將「圓葉牽牛提取物」列入禁用目錄。



官網介紹，百雀羚創立於１９３１年，是中國歷史最為悠久的著名護膚品牌。旗下品牌包括

百雀羚草本、百雀羚經典、百雀羚男士、三生花護膚、三生花洗護、氣韻等品牌。（ｊｑ）

