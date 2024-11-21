【大國博弈】高盛：料特朗普提高對華關稅２０％，拖累ＧＤＰ增長

《經濟通通訊社２１日專訊》２０２４年出口成為中國經濟增長的重要支撐，美國下一任總
統特朗普加徵關稅如何影響中國經濟？
據《財新》報道，高盛昨日（２０日）舉辦「２０２５年宏觀經濟、資本市場形勢分析溝通
會」，高盛首席中國經濟學家閃輝在會上分析，美國對中國出口商品的實際關稅稅率或提高２０
個百分點，中國短期內可通過貶值、向其他地區出口來應對，但長期來看，還是需要考慮擴大內
需。
根據高盛的估算，平均加徵２０％的關稅，對２０２５年中國實際ＧＤＰ增長會帶來０﹒７
個百分點的拖累，影響可能集中在二三季度顯現。
閃輝分析，２０２４年中國出口非常強勁，出口量兩位數增長。隨著美國關稅的大幅提高，
盡管中國出口商可能會繼續擴大在新興市場國家的市場份額，但２０２５年出口量預計將在
２０２４年高基數的基礎上持平，出口總額增長減速，出口對實際ＧＤＰ增長的貢獻也下降。
＊２０２５年ＧＤＰ增速預測下調至４﹒５％＊
市場關注１２月即將召開的中央經濟工作會議，特別是財政政策對擴大內需是否有所突破。
閃輝認為，當前拉動內需需要的不是一次性發錢，而是持續性的支持收入政策，如提高農村基礎
養老金水平、加大多孩家庭補貼、完善失業保險制度等。
此外，高盛對２０２４年中國ＧＤＰ增速的最新預測為４﹒９％，對２０２５年增速預測略
微下調至４﹒５％。對於房地產部門，高盛測算２０２４年其對中國ＧＤＰ增長的拖累為２﹒１
個百分點，２０２５年還將帶來２﹒０個百分點的拖累。（ｊｑ）
【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票