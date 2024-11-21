  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2024 14:11

傳出售中國業務股權，星巴克：尋最佳增長道路，探索戰略合作夥伴

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》報道，星巴克正在探索中國業務的各種選擇，包括
出售股權的可能性，星巴克已非正式地評估了潛在投資者的興趣，其中包括中國國內的私募股權
公司。內媒引述星巴克發言人的聲明表示，「我們全心全意致力於我們的業務和合作夥伴，以及
在中國市場發展。我們正努力尋找最佳的增長道路，其中包括探索戰略合作夥伴關係。」
　
　　報道稱，股權出售可能吸引中國企業集團，或其他有該行業經驗的本地公司興趣。知情人士
表示，星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進做出決定。
　
　　此外，星巴克正面臨來自維權人士Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的壓力，該公司希望星巴克承諾審視其在中國業務的發展。星巴克新上任
的行政總裁Ｂｒｉａｎ　Ｎｉｃｃｏｌ在上月對分析員表示，正努力了解公司在中國內地的業務
，並指出競爭環境似乎「極端」（ｅｘｔｒｅｍｅ），宏觀環境「艱難」（ｔｏｕｇｈ），有需
要研究如何擴大市場的方法，以及探索有助其長期發展的策略合作夥伴。
　
　　中國是星巴克僅次於美國的第二大市場，星巴克目前在中國２５０多個城市經營７５００多
家門市。不過，競爭對手如瑞幸咖啡正在挑戰其市場地位。星巴克中國同店銷售上季再跌１４％
，已連續三季錄得下降。（ｊｑ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處