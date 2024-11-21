傳出售中國業務股權，星巴克：尋最佳增長道路，探索戰略合作夥伴

《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》報道，星巴克正在探索中國業務的各種選擇，包括

出售股權的可能性，星巴克已非正式地評估了潛在投資者的興趣，其中包括中國國內的私募股權

公司。內媒引述星巴克發言人的聲明表示，「我們全心全意致力於我們的業務和合作夥伴，以及

在中國市場發展。我們正努力尋找最佳的增長道路，其中包括探索戰略合作夥伴關係。」



報道稱，股權出售可能吸引中國企業集團，或其他有該行業經驗的本地公司興趣。知情人士

表示，星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進做出決定。



此外，星巴克正面臨來自維權人士Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的壓力，該公司希望星巴克承諾審視其在中國業務的發展。星巴克新上任

的行政總裁Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ在上月對分析員表示，正努力了解公司在中國內地的業務

，並指出競爭環境似乎「極端」（ｅｘｔｒｅｍｅ），宏觀環境「艱難」（ｔｏｕｇｈ），有需

要研究如何擴大市場的方法，以及探索有助其長期發展的策略合作夥伴。



中國是星巴克僅次於美國的第二大市場，星巴克目前在中國２５０多個城市經營７５００多

家門市。不過，競爭對手如瑞幸咖啡正在挑戰其市場地位。星巴克中國同店銷售上季再跌１４％

，已連續三季錄得下降。（ｊｑ）

