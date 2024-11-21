《行業數據》機構：雙１１中國智能手機銷量同比下降９％

《經濟通通訊社２１日專訊》據研究諮詢機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ中國智能手機每周

追蹤報告，在中國的雙１１購物節期間（２０２４年第４４－４５周），智能手機的銷售量與去

年同期相比下降９％。



報告顯示，雙１１期間，各手機廠商中，華為表現最為亮眼，同比增長７％。這一增長主要

得益於Ｐｕｒａ ７０系列、Ｍａｔｅ ６０系列以及新發布的搭載５Ｇ麒麟ＳｏＣ的Ｎｏｖａ

１３系列的大幅降價。ｖｉｖｏ銷量同比增長５％，主要歸功於價格實惠的Ｙ系列，以及新發

布的Ｘ２００系列和ｉＱＯＯ的銷量激增。



相比之下，蘋果與榮耀均出現同比兩位數百分比的下滑。不過，ｉＰｈｏｎｅ １６

Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ Ｍａｘ仍是雙１１期間最暢銷的機型。根據淘寶方面數

據，１０月２１日２０時，２０２４年天貓雙１１開賣僅５分鍾，蘋果成交金額超１０億元。華

為、小米、ｖｉｖｏ等品牌僅迅速破億元。小米的手機銷量也出現了下滑，同比下降６％。



需要注意的是，今年的雙１１開啟時間提早到１０月１４日，持續了近一個月。不同的計算

口徑下，得到的數據差異較大。



另一家分析機構ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ追蹤了從１０月１４日至１１月１１日期間的中

國智能手機銷售情況，該機構亦認為，排除銷售周期延長這一因素後，雙１１期間中國智能手機

的銷量反而呈現年度下滑趨勢。



據ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ估算，雙１１期間線上銷量前三大品牌分別是蘋果、小米、

ｖｉｖｏ，銷售額前三的品牌是蘋果、小米、華為。（ｊｑ）

