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AH股新聞

21/11/2024 09:23

【烏鎮大會】網信辦發布倡議，推動全球數據跨境流動合作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國國家互聯網信息辦公室在２０２４年世界互聯網大會烏鎮
峰會正式發布了《全球數據跨境流動合作倡議》，旨在平衡技術創新與安全、經濟發展與個人隱
私保護的關系。《倡議》強調各國應秉持開放、包容、安全、合作、非歧視的原則，推動數據跨
境流動規則形成共識。建議各國政府鼓勵電子方式跨境傳輸數據，尊重數據跨境流動相關制度的
差異性，支持不涉及國家安全、公共利益和個人隱私的數據自由流動。
　
＊外交部：數據安全是全球性問題，需國際社會共商解決之道＊
　
　　中國外交部發言人林劍在昨日例行記者會上回應，中方發布《全球數據跨境流動合作倡議》
，是繼《全球數據安全倡議》之後，中方就數據問題發布的又一重要倡議，體現了習近平主席關
於推動構建網絡空間命運共同體理念的核心要義，展現了中國統籌發展安全、完善數字治理、踐
行多邊主義的堅定決心。數據安全是全球性問題，需要國際社會共商解決之道。中方願在《倡議
》基礎上，與各方開展和深化數據跨境流動領域的交流合作，歡迎各方支持這一《倡議》。
（ｃｔ）

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