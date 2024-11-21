《中國要聞》歐盟氫能補貼競標在即，中國電解槽進口量據報遭限額

《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟委員會１２月３日將開展第二次可再生氫拍賣會，最多給

予１２億歐元資金支持歐洲經濟區（ＥＥＡ）內選中的項目，用以降低可再生氫氣與化石燃料之

間的成本差距。而在１１月１８日，西班牙、立陶宛和奧地利三國宣布為此次拍賣會提供新的財

政支持，額外動用超過７億歐元的國家資金來支持本國的可再生氫氣生產項目。因此，此次可再

生氫拍賣會籌集的資金總額將達到約２０億歐元。



＊中國電解槽進口量佔比不得超２５％＊



不過，據《財新》報道，歐委會最新要求在投標項目中，中國電解槽進口量佔比不得超

２５％，理由是中國供應了全球過半的電解槽，歐盟對原產於中國的電解槽進口的依賴性可能會

增加，進而威脅到歐盟的供應安全。而在此前歐委會第一次的可再生氫拍賣並未對中國產電解槽

採取限制。



＊電解槽被視為中國第四大出口新能源產品＊



電解槽將水在直流電的作用下電解成氫氣和氧氣，是電解水制氫的核心設備，也是氫能行業

發展的關鍵設備之一。中國目前擁有全球最大的電解槽生產能力，據國際能源署統計，中國已公

布的２０２４年電解槽年產能將達１３﹒１吉瓦時，歐洲緊隨其後，為１０吉瓦時。市場不少人

士將電解槽視為繼電池、光伏、電動汽車之後，中國的第四大出口新能源產品。（ｃｔ）

