《中國監管》向資本金不到位地產項目發貸款，國開行被罰５０萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》國家金融監督管理總局上海監管局對國開行上海分行「向資本

金不到位的房地產動遷項目發放貸款」的違規行為責令改正，並處罰款５０萬元人民幣。



對於監管部門的上述處罰決定，國開行回應稱，將嚴格按照監管要求落實整改措施，深入分

析問題及成因，舉一反三、查漏補缺，不斷提升依法合規經營水平。（ｃｔ）

