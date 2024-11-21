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AH股新聞

21/11/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１５％，專家料明年降息降準都有空間

　　《經濟通通訊社２１日專訊》烏克蘭向俄羅斯發射英國製造的「暴風影」飛彈，俄烏衝突再
升級，隔晚美股三大股指升跌不一，今早滬深股市則集體低開，滬綜指低開０﹒１５％，報
３３６２﹒９４點，深成指低開０﹒３６％，創業板指低開０﹒６％。機器人板塊回吐，通信設
備也走低。
　
　　新一期ＬＰＲ按兵不動，《中國證券報》引述專家分析，今年以來ＬＰＲ已大幅下調，帶動
企業融資和居民信貸成本不斷下降，前期政策調整的累積效應持續顯現，本期ＬＰＲ保持不變符
合市場預期，但明年仍有下降空間。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說：「從近期公布的
數據看，國內消費、投資、房地產均出現積極恢復跡象，反映出宏觀逆周期調節政策效果逐步顯
現，這也使本月進一步調整ＬＰＲ的迫切性有所下降。」
　
　　展望明年，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，在支持性的貨幣政策立場下，逆周期調控強度
會繼續加大，降準降息仍有空間，ＬＰＲ也有下降的可能性。
　
　　另外，人民銀行今日進行４７０１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
３２８２億元逆回購到期，即今日淨投放１４１９億元。（ｒｙ）

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