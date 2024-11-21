《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１％，可控核聚變概念逆市漲

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場早間窄幅震盪，三大指數半日收市均小幅下跌。滬綜

指半日收跌０﹒１％，報３３６４﹒６４點，深成指跌０﹒２５％，創業板跌０﹒２７％。滬深

上午超２６００隻個股下調，兩市半日成交９９２１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時

段成交增３７０億元或４％。



板塊表現方面，多元金融、機器人及蘋概股跌幅靠前。市場研究機構

Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ稱，今年「雙１１」購物節期間蘋果

ｉＰｈｏｎｅ銷量錄得雙位數百分比的按年跌幅，相比之下，其競爭對手華為在多款機型降價的

推動下，雙１１銷售量增長７％。ｉＰｈｏｎｅ面臨著異常激烈的市場競爭，蘋概股受壓，華興

源創（滬：６８８００１）半日跌５﹒４％，工業富聯（滬：６０１１３８）挫２﹒５％。



中國準環對稱仿星器研究取得新突破，可控核聚變概念股逆市大漲，半日升幅近６％，久盛

電氣（深：３０１０８２）、弘訊科技（滬：６０３０１５）、海陸重工（深：００２２５５）

及融發核電（深：００２３６６）漲停。官媒早前報道指，由中國自主研發製造的準環對稱仿星

器測試平台通過實驗，證實了準環向對稱磁場位形這一理論的可行性和先進性，為準環對稱仿星

器後期高參數運行奠定基礎。專家介紹，仿星器是一種受控核聚變裝置，盡快實現聚變能發電是

世界主要工業國家的共同目標。磁約束核聚變是當前人類開發可控核聚變能源的主要技術路線之

一。（ｒｙ）

