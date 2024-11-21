《Ａ股行情》滬綜指反覆收升０﹒０７％，可控核聚变概念全日強勢

《經濟通通訊社２１日專訊》今日滬深股市個別走，滬綜指走勢反覆下，收市微升

０﹒０７％，勉強保住三連漲，報３３７０﹒４０點，深成指收跌０﹒０７％，創業板指亦軟

０﹒０９％。兩市全天成交額１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日少３０億元或

０﹒２％。



盤面上，可控核聚變概念全日強勢，收漲６﹒２％，久盛電氣（深：３０１０８２）、安泰

科技（深：０００９６９）、東方精工（深：００２６１１）及融發核電（深：００２３６６）

等多股漲停。中國自主研發製造的準環對稱仿星器測試平台通過實驗，在該領域取得突破性進展

。專家介紹，準環對稱仿星器優點眾多，符合未來商用聚變堆的需求及發展方向。



＊券商板塊彈，兩大巨頭合併再進一步＊



另外，內地券商巨無霸合併再進一步，國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）公告

，公司換股吸收合併海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）並募集配套資金有關事項已

獲得上海國資委批准；同時，國家市場監督管理總局對國泰君安與海通證券合併案不實施進一步

審查。部分券商衝高，西部證券（深：００２６７３）漲近７﹒７％，光大證券

（滬：６０１７８８）彈３％，東方財富（深：３０００５９）升２﹒７％，國泰君安升

１﹒３％，海通證券（滬：６００８３７）收升０﹒６％。



下跌方面，連漲兩日的人形機器人板塊回吐，蘋果概念股亦走軟。有機構報告顯示，蘋果

ｉＰｈｏｎｅ在雙１１購期間在華銷量下滑雙位數百分比。究其原因是多家競爭對手於促銷之前

發布新款旗艦機型，華為同期銷量按年增長７％。另邊廂，印尼工業部證實蘋果公司提議１億美

元設廠提案，以換取解除對ｉＰｈｏｎｅ １６設下的銷售禁令。



Ａ股蘋概股跌多升少，華興源創（滬：６８８００１）、海目星（滬：６８８５５９）跌幅

居前，工業富聯（滬：６０１１３８）收跌２﹒４％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８９﹒３０ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ３３７０﹒４０ ＋０﹒０７ ６１４５﹒１７

上證Ａ股指數 ３５３２﹒８２ ＋０﹒０７

深證成份指數 １０８１９﹒８８ －０﹒０７ ９９６７﹒９８

深圳創業板指數 ２２６５﹒８７ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２７９﹒８４ －０﹒２５ １﹒３７

深證Ｂ股指數 １２５３﹒７４ －０﹒１８ １﹒２１

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