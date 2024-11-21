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AH股新聞

21/11/2024 17:01

《中國要聞》胖東來回應「員工不允許要彩禮」：望減輕年輕人壓力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》胖東來創始人于東來昨日（２０日）在抖音發文稱，從明年起
，胖東來人結婚不允許要彩禮或付彩禮，不允許靠父母買車買房。婚禮不能鋪張浪費，酒席只能
邀請親朋好友，且不能超過五桌。如果做不到的，公司將取消一切福利。
　
　　相關話題今日登上內地社交平台熱搜。網友對此意見不一，有人覺得此舉沒有邊界感，超出
了工作範圍。也有網友認為，這可以逐步改變社會風氣。
　
　　據《新京報》今日引述胖東來行政管理部門回應稱，上述說法目前尚未形成規章制度，只是
提前倡導。工作人員表示，公司倡導不要彩禮是希望不鋪張浪費，減輕年輕人壓力。
　
＊如遇員工家有紅白喜事，亦不允許同事間隨禮＊
　
　　值得一提的是，９月份，在聯商網組織的一次國內零售企業關於內部人力資源溝通會上，胖
東來代表介紹了一項很特別的公司文化制度，如遇員工家有紅白喜事，公司相關部門會向有家事
的員工發放賀金或慰問金，不允許同事間彼此「添箱隨禮」，否則會觸碰公司制度紅線。隨後，
該消息被胖東來公司確認屬實。
　
　　今年４月，胖東來創始人于東來曾公開表示，３月，胖東來員工扣除社保後最低收入
７６００多元（人民幣．下同），員工工資普遍在８０００元以上。胖東來的薪資在當地處於較
高水平。此外，胖東來還有各種福利，比如今年在休假方面又增加了十天「不開心假」。
　
　　據了解，胖東來員工薪酬體系大概為，店長月薪５萬元，店助４萬元，處長２﹒５萬元，處
長助理１﹒８萬元，課長１﹒２萬至１﹒３萬元，一線員工（保潔、收銀等）平均月工資為
５５００元。此外，每名員工每周工作時長是４０至４２小時，一年還有１個月帶薪年假。
（ｊｑ）

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