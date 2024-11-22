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AH股新聞

22/11/2024 09:03

《駐京專電》工信部：中小企要大力發展智能產品，推進家電等換代

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》工信部部長金壯龍主持召開第七次中小企
業圓桌會議，圍繞支持人工智能領域中小企業發展、推動人工智能賦能新型工業化，聽取企業情
況介紹和意見建議。
　
　　會上，來自人工智能算力、數據、算法、應用、安全等領域的１０家中小企業負責人作重點
發言，１０家企業作書面交流，介紹技術攻關、產品研發、應用推廣、海外布局等情況以及面臨
的困難和挑戰，提出政策建議。
　
　　金壯龍指出，當前，中國人工智能產業保持良好發展態勢，創新能力不斷增強，應用領域快
速拓展，賦能成效日益顯著，形成了覆蓋基礎層、框架層、模型層、應用層的完整產業體系，人
工智能發展的前景十分廣闊。
　
＊主動融入全球產業鏈創新鏈＊
　
　　金壯龍強調，中小企業是人工智能產業發展的重要生力軍，創新活躍、潛力巨大。希望各位
企業家主動融入國家戰略，對標國際一流，堅持走專精特新發展路子，著力打造「獨門絕技」，
鍛造差異化優勢，不斷提升中國人工智能產業的核心競爭力。要持續加大研發投入，聚焦算力、
模型、數據，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協同發展生態。
　
　　要加快賦能重點行業，圍繞研發設計、中試驗證、生產製造、營銷服務、運營管理等場景，
服務製造業全流程智能化和綠色低碳轉型。要大力發展智能產品，加速智能裝備研制，推進家電
、手機等消費終端換代，打造智能化軟件應用。要加強國際合作，主動融入全球產業鏈創新鏈，
引進先進技術和高端人才，推出更多標誌性產品，積極參與人工智能國際治理。

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