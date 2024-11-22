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AH股新聞

22/11/2024 10:29

《駐京專電》數據局：２０２９年基本建成國家數據基礎設施主體

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家數據局向社會公開徵求《國家數據基
礎設施建設指引（徵求意見稿）》意見，健全政策保障體系，建立健全數據基礎制度體系，加快
出台數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件。
　
　　意見提出，２０２４－２０２６年，利用２－３年左右時間，圍繞重要行業領域和典型應用
場景，開展數據基礎設施技術路線試點試驗，支持部分地方、行業、領域先行先試，豐富解決方
案供給。制定統一目錄標識、統一身份登記、統一接口要求的標準規範，夯實數據基礎設施互聯
互通技術基礎。完成國家數據基礎設施建設頂層設計，明確國家數據基礎設施建設的技術路線和
實踐路徑。
　
　　２０２７－２０２８年，建成支撐數據規模化流通、互聯互通的數據基礎設施，數網、數算
相關設施充分融合，基本形成跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的規模化數據可信流通
利用格局，實現全國大中型城市基本覆蓋。
　
　　到２０２９年，基本建成國家數據基礎設施主體結構，初步形成橫向聯通、縱向貫通、協調
有力的國家數據基礎設施基本格局，構建協同聯動、規模流通、高效利用、規范可信的數據公共
服務體系，協同構築數據基礎設施技術和產業良好生態，國家數據基礎設施建設和運營體制機制
基本建立。
　
　　意見主要目標是，在數據流通利用方面，建成支持全國一體化數據市場、保障數據安全自由
流動的流通利用設施，形成協同聯動、規模流通、高效利用、規範可信的數據流通利用公共服務
體系。
　
　　在算力底座方面，構建多元異構、高效調度、智能隨需、綠色安全的高質量算力供給體系；
在網絡支撐方面，構建泛在靈活接入、高速可靠傳輸、動態彈性調度的數據高速傳輸網絡；在安
全方面，構建整體、動態、內生的安全防護體系；在應用方面，支持傳統行業轉型升級，賦能人
工智能等新興產業發展。

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