《駐京專電》數據局：２０２９年基本建成國家數據基礎設施主體

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家數據局向社會公開徵求《國家數據基

礎設施建設指引（徵求意見稿）》意見，健全政策保障體系，建立健全數據基礎制度體系，加快

出台數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件。



意見提出，２０２４－２０２６年，利用２－３年左右時間，圍繞重要行業領域和典型應用

場景，開展數據基礎設施技術路線試點試驗，支持部分地方、行業、領域先行先試，豐富解決方

案供給。制定統一目錄標識、統一身份登記、統一接口要求的標準規範，夯實數據基礎設施互聯

互通技術基礎。完成國家數據基礎設施建設頂層設計，明確國家數據基礎設施建設的技術路線和

實踐路徑。



２０２７－２０２８年，建成支撐數據規模化流通、互聯互通的數據基礎設施，數網、數算

相關設施充分融合，基本形成跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的規模化數據可信流通

利用格局，實現全國大中型城市基本覆蓋。



到２０２９年，基本建成國家數據基礎設施主體結構，初步形成橫向聯通、縱向貫通、協調

有力的國家數據基礎設施基本格局，構建協同聯動、規模流通、高效利用、規范可信的數據公共

服務體系，協同構築數據基礎設施技術和產業良好生態，國家數據基礎設施建設和運營體制機制

基本建立。



意見主要目標是，在數據流通利用方面，建成支持全國一體化數據市場、保障數據安全自由

流動的流通利用設施，形成協同聯動、規模流通、高效利用、規範可信的數據流通利用公共服務

體系。



在算力底座方面，構建多元異構、高效調度、智能隨需、綠色安全的高質量算力供給體系；

在網絡支撐方面，構建泛在靈活接入、高速可靠傳輸、動態彈性調度的數據高速傳輸網絡；在安

全方面，構建整體、動態、內生的安全防護體系；在應用方面，支持傳統行業轉型升級，賦能人

工智能等新興產業發展。

