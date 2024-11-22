【大國博弈】商務部：小包裹優惠待遇取消不影響跨境電商競爭力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》針對美國及歐盟等國家擬取消小額進口郵

寄物品的清關豁免，會否影響到中國的跨境電商發展？商務部副部長王受文今日在國新辦吹風會

上表示，跨境電商和小包裹的關係不是很明顯，把小包裹優惠待遇取消後跨境電商仍然具有很強

的競爭力。前三季度，中國跨境電商進出口增長１１﹒５％，佔中國外貿比重將近６％。



王受文表示，跨境電商和傳統貿易相比有它自己獨特的優勢。為了支持跨境電商發展，中國

出台具體措施，加強供需對接，做好合規建設，大力支持跨境電商部門，深化國際合作。



在大力發展跨境電商賦能產業帶方面，商務部將鼓勵平台企業、鏈主企業深入地方特色產業

帶進行合作，幫助更多外貿企業特別是中小微企業借助跨境電商的線上平台接觸到國外採購商，

拿到訂單，參與國際貿易。



＊正在推動世貿組織關於電子商務的協定談判＊



他又表示，在最近簽訂、升級的自貿協定中，商務部都把跨境電商作為新的條款納入其中，

以便推動中國與有關自貿協定國家的跨境電商發展。同時，中國作為世貿組織重要成員，正在推

動世貿組織關於電子商務的協定談判，希望世貿組織電子商務協定談判早日結束，這樣能和更多

世貿組織成員共同推動跨境電商這樣一個代表先進生產力的新業態更好發展。

