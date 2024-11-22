《擴大開放》工信部：支持外企設研發中心，擴大電信業對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》工信部運行監測協調局負責人何海林在國
務院政策例行吹風會上表示，工信部積極支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展
技術研發和產業化合作，對各國科學家、企業家、投資人來華創新創業提供更加優質的服務和保
障。鼓勵製造業企業深化對外投資合作資者的權益。
何海林表示，工信部將繼續擴大電信業高水平對外開放，做好試點企業的管理服務，依法保
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22/11/2024 12:06
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