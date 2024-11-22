  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

22/11/2024 12:06

《擴大開放》工信部：支持外企設研發中心，擴大電信業對外開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》工信部運行監測協調局負責人何海林在國
務院政策例行吹風會上表示，工信部積極支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展
技術研發和產業化合作，對各國科學家、企業家、投資人來華創新創業提供更加優質的服務和保
障。鼓勵製造業企業深化對外投資合作資者的權益。
　
　　何海林表示，工信部將繼續擴大電信業高水平對外開放，做好試點企業的管理服務，依法保
護投

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/11/2024 13:04  《Ａ股異動》南京熊貓Ａ漲停，現報１１﹒０６元人幣

其他AH股新聞
More

22/11/2024 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

22/11/2024 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

22/11/2024 13:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處