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AH股新聞

22/11/2024 10:18

《駐滬專電》上海頭部汽車座椅皮料供應商遭工人討薪

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》有網傳視頻顯示，昨日上午，在上海市閔
行區滬松公路與中春路交界處，一批身著白色工作服的工人聚集在上海國利汽車真皮飾件有限公
司總部門口討要薪資。討薪工人造成滬松公路進城方向擁堵。警方抵達現場疏散工人後，道路交
通恢復正常。
　
　　《財新網》引述一名稱在國利工作超過２０年的工人稱，從２０２４年３月開始，國利每月
按上海市職工工資最低標準給一線工人發放薪水，僅２６９０元（人民幣．下同）。目前１０月
的工資沒有發放，２０００多名工人受到影響。「公司領導一直不出面，我們迫不得已只能採取
這種辦法施壓。」這名工人說。
　
　　另據一名曾經在國利質保部工作的人士稱，國利早年屬於座椅皮料的第一梯隊，從２０２１
年開始逐漸衰落。國利合作的車企主要為合資車企，國內車市向新能源轉型後，很多新能源汽車
採用一體成型座椅。國利原有客戶銷量下滑，國利又拿不到新能源車企訂單。
　
　　據多名現場工人介紹，２０２３年公司還有業務可做，２０２４年情況很差，中春路工廠已
經於年初停產。
　
　　國利成立於１９９６年，主要業務是為汽車真皮座椅面套，歷史合作車企包括上汽大眾、上
汽通用、一汽大眾等。公司實控人劉文琪同時在上海元通座椅系統有限公司擔任董事，上海元通
曾是高鐵ＶＩＰ座椅供應商。
　
　　２０１８年國利曾是上海市閔行區納稅大戶，納稅額位居當年全區第四位，排在前三的是雅
詩蘭黛（上海）商貿有限公司、可口可樂飲料（上海）有限公司和大金空調（上海）有限公司。

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