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AH股新聞

22/11/2024 13:20

《烏鎮大會》２０２４年世界互聯網大會閉幕，發布兩份報告

　　《經濟通通訊社２２日專訊》２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會今日閉幕。本屆大會有來
自１３０多個國家和地區的嘉賓以線上線下相結合的方式參會，其中逾１８００名嘉賓現場參會
，共話數字未來。
　
　　大會期間發布了《中國互聯網發展報告２０２４》和《世界互聯網發展報告２０２４》藍皮
書兩份報告。
　
　　其中，《中國互聯網發展報告２０２４》顯示，中國已發展成為全球最大的互聯網市場，擁
有全球最多的網民和移動互聯網用戶，建成全球規模最大、技術先進的網絡基礎設施。中國５Ｇ
網絡規模全球最大。加速在工業、礦業、電力、醫療等重點領域規模推廣。６Ｇ關鍵技術迎來突
破，中國率先成功搭建國際首個通信與智能融合的６Ｇ外場試驗網。
　
　　《世界互聯網發展報告２０２４》則立足全球視野，梳理總結世界互聯網發展情況。一年來
，世界各國穩步推進信息基礎設施建設，進入擴容升級新階段。數字技術發展日新月異，進入加
速創新的爆發期，新一代信息技術等戰略性產業加速突破。全球網絡空間法治建設持續深入，數
字貿易規則制定凝聚更多共識。數據治理成為網絡空間國際治理的核心議題，但相關規則制度仍
呈現碎片化、區域化、多極化特徵。（ｌｃ）

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