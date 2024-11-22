《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部出台九項措施，促外貿穩增

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同巴西總統盧拉舉行會談

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當地時間１１月２０日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統盧拉舉行會

談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同

體。



商務部：加大對外貿企業融資支持力度

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商務部近日發布的《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》提出，加大對外貿企業的融資支持

力度。鼓勵銀行機構在認真做好貿易背景真實性審核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、

還款等方面持續優化對外貿企業的金融服務。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微

外貿企業加大融資支持力度。



金融業數據跨境流動合規指南將出爐

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在１１月２１日舉行的２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會「數據治理」分論壇上，中國人民銀

行科技司司長李偉透露，正加緊出台促進和規範金融業數據跨境流動合規指南，在金融數據跨境

流動領域將給予金融機構更加清晰的引導。





《上海證券報》



習近平同巴西總統盧拉舉行會談

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當地時間１１月２０日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統盧拉舉行會

談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同

體。



商務部出台九項政策措施，促進外貿穩定增長

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商務部２１日發布《關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知》，提出擴大出口信用保險

覆蓋面、優化跨境貿易結算等九項措施，以促進外貿穩定增長，鞏固和增強經濟回升向好態勢。



美元上行空間有限，人民幣匯市顯現積極信號

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近半個月以來美元指數勢如破竹，接連升破１０４、１０５、１０６等關口，１１月以來上漲逾

２﹒５％。頂著外部逆風，此前強勢的人民幣近期小幅回落。不過，市場參與者觀察到，隨著年

終結匯潮的來臨，人民幣短期貶值壓力或將告一段落。





《證券時報》



習近平同巴西總統盧拉舉行會談

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當地時間１１月２０日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統盧拉舉行會

談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同

體。



以舊換新政策持續見效，企業盼加力擴圍盡早落地

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多個省份近期發布的１０月經濟數據顯示，以舊換新政策對當地消費產生了顯著的帶動作用，高

頻數據進一步證實，政策積極效應持續顯現。一段時間以來，發改委、財政部多次釋放將出台增

量政策的明確信號，並明確提出將依法嚴查「先提價後打折」、「虛假折扣」等行為。



商務部發布九條措施，促進外貿穩定增長

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商務部２１日公布《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，提出擴大出口信用保險承保規模

和覆蓋面、加大對外貿企業的融資支持力度、優化跨境貿易結算、促進跨境電商發展、吸引和便

利商務人員跨境往來等９條措施，進一步促進外貿穩定增長。（ｌｃ）

