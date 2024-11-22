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AH股新聞

22/11/2024 17:00

《鍾之日記》百度績後跳水，恒指連跌兩周

　　《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　美國就業數據勝預期，美匯創１３月高，隔夜美股造好，港股今早小幅高開，未幾受人民幣
走軟及Ａ股下跌拖累，掉頭向下，午後更插逾４００點。恒指尾段跌幅收窄，收市仍跌３７１點
或１﹒９％，全日收報１９２２９，創近兩個月收市低。主板成交近１５８０億元。恒指本周跌
幅約１％，連跌兩周。
　
＊Ａ股軟３％，創一個多月來最大跌幅＊
　
　　Ａ股今日深度調整，滬綜指收挫３﹒０６％，創１０月９日以來最大單日跌幅，收報
３２６７﹒１９點，失守三千三；此前三個交易日共１﹒４％的升幅，今日一筆勾銷，全周跌幅
１﹒９％，連跌兩周。深成指單日收挫３﹒５２％，創業板指跌近４％。滬深兩市全日成交
１﹒８萬億元人民幣，較上個交易日放量１７８４億元人民幣或１１％。
　
　　針對美國總統當選人特朗普揚言將把中國商品進口關稅提高到６０％，中國財經官員今天展
開信心喊話。商務部副部長王受文在國務院政策例行吹風會上說，中方正在構建以國內大循環為
主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國有能力化解抵禦外部衝擊；歷史也已經表明
，對中國加徵關稅並沒有解決某國自身所存在的貿易逆差問題，相反提高了該國從中國以及從其
他國家進口產品的價格。同時，人民銀行國際司負責人劉曄也說，將堅決防範人民幣匯率超調風
險，保持基本穩定。
　
　　可惜的是，市場信心一時間難以修復，今日Ａ股所有行業及概念板塊均走跌。其中，保險板
塊挫近５﹒１％最傷，多元金融股整體跌幅也在５％以上，券商跌４﹒８％，半導體軟４﹒３％

　
＊多家大行降目標價，百度挫８﹒６％＊
　
　　百度（０９８８８）昨日收市後公布第三季業績，總收入３３５﹒６億元人民幣，按年跌
３％；經調整盈利５８﹒９億元人民幣，按年跌１９％，差過市場預期。雖然集團提到旗下文心
大模型１１月日均調用量達１５億次，較一年前暴增３０倍，蘿蔔快跑的自動駕駛訂單亦按年增
兩成，但集團同時承認人工智能（ＡＩ）搜尋短期難以商業變現，利潤率仍會受壓一段時間。
　
　　百度績後遭部分大行下調目標價，股價顯著受壓，盤中低位見７５﹒２元，創近兩年新低，
全日收報７６﹒６５元，跌近８﹒６％，為表現最差藍籌。
　
　　滙證表示，考慮到較低盈測，下調百度集團目標價７％，由９７﹒５元降至９０﹒７元，維
持「持有」評級。報告又指，百度廣告復甦前景較溫和、搜尋結果的進一步擴張及生成式人工智
能功能在短期內持續損害變現化，故下調百度今明兩年收入預測１％。由於股價波動，集團回購
步伐在第三季大幅放緩，預計將在第四季重新加速回購。
　
　　另麥格理將百度目標價大削三成，由１２２元降至８３元，維持「中性」評級。富瑞則將其
目標價由１３０元降至１２２元，大和由１２８元降至１１５元，均維持「買入」評級。
　
＊保險業任重道遠，中資保險股大跌＊
　
　　國家金監總局局長李雲澤今日督促保險業切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價
值和效益為中心轉變，要堅決守住風險底線，妥善應對利差損風險，強化資產負債統籌聯動等。
至於商務部最新發布的促外貿穩增長措施，也提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，為企
業外貿融資提供支持。
　
　　保險業任重道遠，中資保險股今日大跌，新華保險（０１３３６）插近８％，中國人壽
（０２６２８）挫７％，太保（０２６０１）及人保（０１３３９）齊跌４％，平保
（０２３１８）跌３％。
　
　　值得一提，中國人壽為股東的遠洋集團（０３３７７）周五在香港召開債權人會議，表決其
重組計劃。公司希望能贏得支持，以避免清盤的命運。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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