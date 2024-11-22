《鍾之日記》百度績後跳水，恒指連跌兩周

《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國就業數據勝預期，美匯創１３月高，隔夜美股造好，港股今早小幅高開，未幾受人民幣

走軟及Ａ股下跌拖累，掉頭向下，午後更插逾４００點。恒指尾段跌幅收窄，收市仍跌３７１點

或１﹒９％，全日收報１９２２９，創近兩個月收市低。主板成交近１５８０億元。恒指本周跌

幅約１％，連跌兩周。



＊Ａ股軟３％，創一個多月來最大跌幅＊



Ａ股今日深度調整，滬綜指收挫３﹒０６％，創１０月９日以來最大單日跌幅，收報

３２６７﹒１９點，失守三千三；此前三個交易日共１﹒４％的升幅，今日一筆勾銷，全周跌幅

１﹒９％，連跌兩周。深成指單日收挫３﹒５２％，創業板指跌近４％。滬深兩市全日成交

１﹒８萬億元人民幣，較上個交易日放量１７８４億元人民幣或１１％。



針對美國總統當選人特朗普揚言將把中國商品進口關稅提高到６０％，中國財經官員今天展

開信心喊話。商務部副部長王受文在國務院政策例行吹風會上說，中方正在構建以國內大循環為

主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國有能力化解抵禦外部衝擊；歷史也已經表明

，對中國加徵關稅並沒有解決某國自身所存在的貿易逆差問題，相反提高了該國從中國以及從其

他國家進口產品的價格。同時，人民銀行國際司負責人劉曄也說，將堅決防範人民幣匯率超調風

險，保持基本穩定。



可惜的是，市場信心一時間難以修復，今日Ａ股所有行業及概念板塊均走跌。其中，保險板

塊挫近５﹒１％最傷，多元金融股整體跌幅也在５％以上，券商跌４﹒８％，半導體軟４﹒３％

。



＊多家大行降目標價，百度挫８﹒６％＊



百度（０９８８８）昨日收市後公布第三季業績，總收入３３５﹒６億元人民幣，按年跌

３％；經調整盈利５８﹒９億元人民幣，按年跌１９％，差過市場預期。雖然集團提到旗下文心

大模型１１月日均調用量達１５億次，較一年前暴增３０倍，蘿蔔快跑的自動駕駛訂單亦按年增

兩成，但集團同時承認人工智能（ＡＩ）搜尋短期難以商業變現，利潤率仍會受壓一段時間。



百度績後遭部分大行下調目標價，股價顯著受壓，盤中低位見７５﹒２元，創近兩年新低，

全日收報７６﹒６５元，跌近８﹒６％，為表現最差藍籌。



滙證表示，考慮到較低盈測，下調百度集團目標價７％，由９７﹒５元降至９０﹒７元，維

持「持有」評級。報告又指，百度廣告復甦前景較溫和、搜尋結果的進一步擴張及生成式人工智

能功能在短期內持續損害變現化，故下調百度今明兩年收入預測１％。由於股價波動，集團回購

步伐在第三季大幅放緩，預計將在第四季重新加速回購。



另麥格理將百度目標價大削三成，由１２２元降至８３元，維持「中性」評級。富瑞則將其

目標價由１３０元降至１２２元，大和由１２８元降至１１５元，均維持「買入」評級。



＊保險業任重道遠，中資保險股大跌＊



國家金監總局局長李雲澤今日督促保險業切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價

值和效益為中心轉變，要堅決守住風險底線，妥善應對利差損風險，強化資產負債統籌聯動等。

至於商務部最新發布的促外貿穩增長措施，也提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，為企

業外貿融資提供支持。



保險業任重道遠，中資保險股今日大跌，新華保險（０１３３６）插近８％，中國人壽

（０２６２８）挫７％，太保（０２６０１）及人保（０１３３９）齊跌４％，平保

（０２３１８）跌３％。



值得一提，中國人壽為股東的遠洋集團（０３３７７）周五在香港召開債權人會議，表決其

重組計劃。公司希望能贏得支持，以避免清盤的命運。





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