《Ａ股焦點》湖南平江發現４０條金礦脈值六千億，湖南黃金再漲停

《經濟通通訊社２２日專訊》湖南黃金（深：００２１５５）昨日（２１日）股價臨近尾盤

大幅拉升，收盤漲停，今早開盤再漲停，報１８﹒４元人民幣，現總市值逾２２１億元人民幣。



消息面上，昨日有報道稱，湖南省地質災害調查監測所在湖南平江縣萬古金礦田地下

２０００米以上深度地層，發現超４０條金礦脈，金品位最高達每噸１３８克，探礦核心區累計

探獲黃金資源量３００﹒２噸。



專家會商認為，萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下３０００米以上遠景黃金儲量超

１０００噸，以現行金價計算資源價值達６０００億元人民幣。



＊湖南黃金：由公司控股股東持有，對公司沒有實質性影響＊



據《財聯社》引述接近湖南黃金的相關人士稱，控股股東黃金集團層面和平江縣相關部門合

資的公司在做一些資源整合，「應該就是說有一定聯繫，（萬古礦區）都歸屬一個礦體，但關聯

度也不能說很大。」



而據《２１世紀經濟報道》引述湖南黃金證券部相關人士表示，相關消息提及的礦產由公司

控股股東持有，但該消息對於公司沒有實質性的影響。（ｊｑ）

