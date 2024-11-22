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AH股新聞

22/11/2024 10:42

《Ａ股焦點》東方精工７連板，稱漲幅偏離值計錯，異動公告無效

　　《經濟通通訊社２２日專訊》智能裝備製造企業東方精工（深：００２６１１）昨日（２１
日）在發布股價異動公告之後，又隨後發布更正公告，稱因漲幅偏離值計算錯誤，前述股票交易
異常波動公告無效。
　
　　東方精工此前已６連板，今早開盤再度漲停，報１４﹒１６元（人民幣．下同），現總市值
逾１７２億元。該股在１１月１４日至目前的７個交易日累計漲幅達９５﹒０４％。
　
　　東方精工昨日（２１日）晚間發布《關於公司股票交易異常波動的更正公告》，公司於
２０２４年１１月２１日披露的《股票交易異常波動公告》存在錯誤。經核查，連續２個交易日
（２０２４年１１月２０日、２０２４年１１月２１日）公司股票收盤價累計漲幅為
２０﹒９５％，同期深證Ａ指累計漲幅為１﹒４５％，漲幅偏離值未達到《深圳證券交易所交易
規則》關於股價異動的認定標準。因工作人員計算錯誤導致錯誤披露，上述公告無效。
　
　　東方精工還表示，公司對因此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，今後公司將加強工作人員
對法律法規的學習及信息披露文件的審核工作，提高信息披露的準確性與質量。
　
＊實際控制人之一唐灼林兩日套現逾１億＊
　
　　值得一提的是，在發布上述更正公告之前，東方精工發布了股票交易異常波動公告，並提示
了實際控制人之一唐灼林１１月２０日賣出約０﹒２１％公司股份。按東方精工１１月２０日的
收盤價計算，唐灼林此次賣出股份總價達２９２５萬元。
　
　　而再早前，東方精工曾公告稱，唐灼林於１１月１９日賣出約０﹒５６％公司股份。根據東
方精工當日股價，唐灼林此次賣出股份總價達７２４９萬元。據此計算，在之前的兩個交易日，
東方精工公司控股股東、實際控制人之一唐灼林套現了１０１７４萬元。（ｊｑ）

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