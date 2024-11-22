拼多多董事長：電商競爭劇、經營臨挑戰，三季度收入增速緩利潤降

《經濟通通訊社２２日專訊》拼多多昨日晚間公布三季度財報令市場失望，美股盤前股價迅

速下挫，跌幅一度達１５﹒８７％，開市後跌幅收窄，收市大挫１０﹒６５％。



拼多多集團董事長、聯席ＣＥＯ陳磊在財報會中表示，三季度收入增速放緩、利潤也呈現下降

趨勢，主要是由於電商領域競爭加劇以及公司在經營管理層面所面臨的各種挑戰所致。他還稱，

本季度在商家生態系統方面的投資對短期財務業績產生了一定的影響，但是在預期之內，公司更

看重生態系統投資所帶來的長期價值。



＊三季度收入增速放緩至４４％＊



拼多多三季度實現收入９９３﹒５４億元（人民幣．下同），低於市場預期的

１０２８﹒３４億元，收入增速較二季度放緩至４４％。今年一、二季度，拼多多的收入增速分

別為１３１％和８５﹒６５％。



三季度，拼多多淨利潤為２４９﹒８１億元，同比增長６１％，環比下降２１﹒９６％。扣

除股權激勵費用、長期投資公允價值變動等影響，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非美國通用會計準則）口

徑下，淨利潤為２７４﹒５９億元，同比增長６１％，同樣低於市場預期的２９２﹒０７億元。

兩個口徑下，拼多多的利潤增速環比均再放緩。



＊國際業務收入大漲７２％，Ｔｅｍｕ存面臨罰款危機＊



期內，拼多多在線營銷服務和其他收入約４９３﹒５億元，增２４％；包含國際業務

Ｔｅｍｕ在內的交易服務收入為５００億元，大漲７２％。總營收成本３９７﹒１億元，增長

４８％，主因履行費和支付處理費增加；研發費用由去年同期的２８﹒５億元增至３０﹒６億元

。



據《路透》報道指出，隨著內地一系列增量政策進一步顯效，預計中國消費市場繼續保持回

升向好趨勢；然而，海外監管面臨多重阻礙，拼多多旗下Ｔｅｍｕ將因非法產品銷售問題，受到

歐盟監管機構的調查，有可能面臨高額罰款。（ｌｃ）

