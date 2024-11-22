【提振內房】「白名單」項目貸款審批通過超３萬億，年末超４萬億

《經濟通通訊社２２日專訊》金融監管總局會同住建部研究制定協調機制「白名單」項目擴
圍增效方案，推動商品住房開發貸款項目全部納入「白名單」。在協調機制下，截至１１月１８
日，「白名單」項目貸款審批通過金額超過３萬億元人民幣；預計到２０２４年末，「白名單」
項目貸款審批通過金額將超過４萬億元人民幣。（ｃｔ）
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票
22/11/2024 17:13
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圍增效方案，推動商品住房開發貸款項目全部納入「白名單」。在協調機制下，截至１１月１８
日，「白名單」項目貸款審批通過金額超過３萬億元人民幣；預計到２０２４年末，「白名單」
項目貸款審批通過金額將超過４萬億元人民幣。（ｃｔ）
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