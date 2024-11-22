【提振內房】「白名單」項目貸款審批通過超３萬億，年末超４萬億

《經濟通通訊社２２日專訊》金融監管總局會同住建部研究制定協調機制「白名單」項目擴

圍增效方案，推動商品住房開發貸款項目全部納入「白名單」。在協調機制下，截至１１月１８

日，「白名單」項目貸款審批通過金額超過３萬億元人民幣；預計到２０２４年末，「白名單」

項目貸款審批通過金額將超過４萬億元人民幣。（ｃｔ）

