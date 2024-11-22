《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０７％，商務部發布促外貿穩增長舉措

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股收高，避險情緒下，國際油價金價也進一步上揚。而

內地科網巨頭百度（０９８８８）第三季營收純利齊降，電商龍頭拼多多業績也遜於預期，兩者

股價周四重挫。觀之Ａ股市場，今早再度集體低開，滬綜指低開０﹒０７％，報３３６８﹒０４

點，深成指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒３５％。



光大證券認為，市場並沒有明顯的新增利好或利空，部分資金暫時觀望，導致市場整體上屬

於存量博弈的狀態。接下來若沒有新的重大催化劑刺激，市場大概率上演指數震盪整理、熱點分

化輪動的走勢。



為應對特朗普可能帶來的關稅威脅，商務部發布《關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施

的通知》，指出要指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境

。通知還要求，中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同類型外貿企業融資需求

。鼓勵金融機構對中小微外貿企業加大融資支持力度。



此外，人民銀行公布今日進行６３５１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

９８１０億元逆回購到期，即今日淨回籠３４５９億元，結束連續九個交易日放水。本周人行共

進行１８６８２億元７天期逆回購，因公開市場有１８０１４億逆回購到期，即全周淨投放

６６８億元。（ｒｙ）

