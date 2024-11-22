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AH股新聞

22/11/2024 14:18

《Ａ股行情》Ａ股三大指數跌超２％，滬綜指向下逼近三千三

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股午後跌勢轉急，三大股指均跌超２％，滬綜指現報
３３０１﹒２３點，於三千三點爭持，大金融板塊跌幅居前，兩市近４３９０隻個股下行。
（ｒｙ）

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