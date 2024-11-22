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AH股新聞

22/11/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日跌近１％，保險領挫互聯網仍強

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場今早震盪下調，近午間收市時，滬綜指跌幅迅速擴大
，半日收跌０﹒９９％，報３３３６﹒９３點，深成指軟０﹒９１％，創業板指挫１﹒０９％。
保險、ＢＣ電池及煤炭股領挫，互聯網板塊連日來持續強勢。兩市半日成交９４９１億元（人民
幣．下同），較上個交易日同時段成交減少４３０億元或４﹒３％。
　
　　行業板塊方面，保險股全線下調。國家金監總局局長李雲澤督促保險業切實轉變發展模式，
加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，提升專業化經營管理能力，健全考核激勵機
制；要堅決守住風險底線，妥善應對利差損風險，強化資產負債統籌聯動等。至於商務部最新發
布的促外貿增長措施，也提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，為企業外貿融資提供支持

　
　　保險業任重道遠沽壓增加，中國人壽（滬：６０１６２８）挫近３％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）則跌約２％。
　
　　另外，２０２４年世界互聯網大會烏鎮峰會今日閉幕。本屆大會吸引１３０多個國家和地區
的嘉賓以線上線下方式參會。大會舉辦了系列品牌活動，還發布了《中國互聯網發展報告
２０２４》和《世界互聯網發展報告２０２４》藍皮書，展現互聯網發展重要成果。滬深互聯網
股連日強勢，今日上午逆市收漲３％。富春股份（深：３００２９９）、利歐股份
（深：００２１３１）、掌閱科技（滬：６０３５３３）等升停，三六零（滬：６０１３６０）
彈近８％。（ｒｙ）

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