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AH股新聞

22/11/2024 14:54

《Ａ股行情》滬綜指尾盤急瀉２﹒９５％，失守三千三

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市尾盤跌幅擴大，滬綜指急瀉２﹒９５％，失守三千三
，現報３２７０點，深證成指大跌３﹒４４％，創業板指挫近４％。保險股領跌，半導體板塊亦
重傷。
　　
　　針對美國總統當選人特朗普揚言將對中國商品進口關稅提到６０％，為穩中國外貿，商務部
昨日發布《關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知》，指出要指導和幫助企業積極應對
國外不合理貿易限制措施，要求中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，要擴大出口信用保險
承保規模和覆蓋面。鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持
力度。
　
　　商務部副部長王受文今日在政策例行吹風會上更喊話，中國有能力化解抵禦外部衝擊；中方
期待與美方開展積極對話，管控分歧，同時也會堅定維護自身主權安全和發展利益。針對美國及
歐盟等國家擬取消小額進口郵寄物品的清關豁免，會否影響到中國的跨境電商發展？王受文表示
，跨境電商和小包裹的關係不是很明顯，把小包裹優惠待遇取消後跨境電商仍然具有很強的競爭
力。人民銀行國際司負責人劉曄在同一場合指出，未來人民幣匯率可能保持雙向波動態勢，將堅
決防範人民幣匯率超調風險，保持基本穩定。（ｃｔ）

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