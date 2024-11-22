《Ａ股行情》滬指收挫３％連跌兩周，官方喊話有能力抵禦外部衝擊

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股今日深度調整，滬綜指收挫３﹒０６％，創１０月９日以

來最大單日跌幅，收報３２６７﹒１９點，失守三千三；此前三個交易日共１﹒４％的升幅，今

日一筆勾銷，全周跌幅１﹒９％，連跌兩周。深成指單日收挫３﹒５２％，創業板指跌近４％。

滬深兩市全日成交１﹒８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１７８４億元或１１％。



針對美國總統當選人特朗普揚言將把中國商品進口關稅提高到６０％，中國財經官員今天展

開信心喊話。商務部副部長王受文在國務院政策例行吹風會上說，中方正在構建以國內大循環為

主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國有能力化解抵禦外部衝擊；歷史也已經表明

，對中國加徵關稅並沒有解決某國自身所存在的貿易逆差問題，相反提高了該國從中國以及從其

他國家進口產品的價格。同時，人民銀行國際司負責人劉曄也說，將堅決防範人民幣匯率超調風

險，保持基本穩定。



可惜的是，市場信心一時間難以修復，今日Ａ股所有行業及概念板塊均走跌。其中，保險板

塊挫近５﹒１％最傷，中國人壽（滬：６０１６２８）跌近６％，中國太保

（滬：６０１６０１）、中國人保（滬：６０１３１９）及中國平安（滬：６０１３１８）均跌

超４％；多元金融股整體跌幅也在５％以上，券商跌４﹒８％，半導體也軟４﹒３％。



＊四大一線城市取消豪宅稅，地產股仍軟＊



繼本周稍早上海、北京、深圳之後，廣州市住房和建設局等部門今天宣布，取消該市普通住

宅和非普通住宅標準，由１２月１日起施行。自此，內地四大一線城市均取消豪宅稅，雖然惠及

面有限，但對市場而言都是積極信號。



事實上，內地房地產相關稅收政策調整上周三正式落地，涉及契稅、銷售住房增值稅和土地

增值稅。其中，契稅降低了徵收幅度，且分類標準從９０平米提升至１４０平米，一線城市也不

再區別對待。增值稅則明確一線城市取消普宅非普宅後適用其他地區的持有滿兩年免徵政策。專

家指，相關政策進一步降低購房成本，料促進需求釋放，短期市場活躍度有望繼續好轉。



一線城市雖積極跟進，惟今日地產股未提振，萬科Ａ（深：０００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）均跌逾３％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６５﹒７０ －３﹒１０

上證綜合指數 ３２６７﹒１９ －３﹒０６ ７０７６﹒２６

上證Ａ股指數 ３４２４﹒６２ －３﹒０６

深證成份指數 １０４３８﹒７２ －３﹒５２ １０８２０﹒６０

深圳創業板指數 ２１７５﹒５７ －３﹒９９

上證Ｂ股指數 ２７４﹒８２ －１﹒７９ １﹒９４

深證Ｂ股指數 １２２８﹒８３ －１﹒９９ １﹒２０

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