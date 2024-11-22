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AH股新聞

22/11/2024 10:03

《Ａ股焦點》國泰君安、海通證券Ａ股齊升，合併細節進一步明確

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）、海通證券
（０６８３７）　（滬：６００８３７）發布《國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證
券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，進一步明確了合併重組諸多細節
，並披露將於１２月１３日召開股東大會，審議包括重組報告書在內的２２項議案。國泰君安Ａ
升０﹒２％，海通證券Ａ升１％。
　
　　另外，國泰君安稱公司董事會審議並通過了《關於國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併
海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。自本次換股吸收合併交割日起
，本次吸收合併後的國泰君安（以下簡稱存續公司）承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業
務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。
　
　　在員工安置安排上國泰君安全體員工的勞動合同將由存續公司繼續履行，海通證券全體員工
的勞動合同將由存續公司承繼並繼續履行。海通證券作為其現有員工的僱主的全部權利和義務將
自合併交割日起由存續公司享有和承擔。目前，吸收合併雙方已分別召開職工代表大會，審議通
過本次合併涉及的員工安置方案。（ｒｙ）

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