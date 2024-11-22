  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/11/2024 10:50

《Ａ股焦點》監管促保險業轉變發展模式，險股全線跌國壽Ａ挫２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ場保險股全線走低，中國人壽（滬：６０１６２８）挫
２﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌近２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌
１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒２％。
　
　　國家金監總局局長李雲澤在中國保險行業協會第七次會員大會上表示，保險業要切實轉變發
展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，提升專業化經營管理能力，健全考
核激勵機制，推動服務向基層延伸、產品向細分領域拓展。要堅決守住風險底線，妥善應對利差
損風險，強化資產負債統籌聯動，拓寬資本補充渠道，增強風險抵御能力。
　
＊商務部要求擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面＊
　
　　此外，商務部最新發布的促進外貿穩定增長措施，提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋
面。鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。商務部副
部長王受文今日在政策例行吹風會上表示，對外貿企業經營情況進行密切跟蹤和調研，在調研中
企業反映現在出口信用保險覆蓋面需要進一步擴大，中小企業外貿融資遇到了一定的困難，他們
在海運運輸方面也遇到了一些瓶頸。（ｒｙ）

【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處