《Ａ股焦點》監管促保險業轉變發展模式，險股全線跌國壽Ａ挫２％

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ場保險股全線走低，中國人壽（滬：６０１６２８）挫

２﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌近２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌

１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒２％。



國家金監總局局長李雲澤在中國保險行業協會第七次會員大會上表示，保險業要切實轉變發

展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，提升專業化經營管理能力，健全考

核激勵機制，推動服務向基層延伸、產品向細分領域拓展。要堅決守住風險底線，妥善應對利差

損風險，強化資產負債統籌聯動，拓寬資本補充渠道，增強風險抵御能力。



＊商務部要求擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面＊



此外，商務部最新發布的促進外貿穩定增長措施，提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋

面。鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。商務部副

部長王受文今日在政策例行吹風會上表示，對外貿企業經營情況進行密切跟蹤和調研，在調研中

企業反映現在出口信用保險覆蓋面需要進一步擴大，中小企業外貿融資遇到了一定的困難，他們

在海運運輸方面也遇到了一些瓶頸。（ｒｙ）

