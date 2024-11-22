【中東戰火】美國再否決加沙停火，中方：奉勸摒棄政治算計

《經濟通通訊社２２日專訊》聯合國安理會日前就加沙停火決議草案進行表決，美國再度行

使否決權，導致決議草案未獲通過。



中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應稱，中國常駐聯合國代表已在表決後的解

釋性發言中全面闡述了中方立場。這一決議草案旗幟鮮明要求在加沙立即停火，符合安理會行動

的正確方向，反映了國際社會期盼和平的強烈呼聲。



林劍指出，加沙衝突延宕１３個月，已造成４萬多人死亡和前所未有的人道災難。美國第六

次獨家使用否決權，阻攔加沙停火決議草案，讓安理會和國際社會的努力再次陷入停滯，這刷新

了國際社會對美式雙重標準的認知，也讓美國再次站在了國際社會停火呼聲的對立面，站在了巴

勒斯坦人民生存希望的對立面，更站在了全人類道德良知的對立面。



林劍表示，加沙戰火還在燃燒，人道災難仍在加劇。當務之急是推動衝突當事方全面有效執

行聯合國安理會有關決議，立即在加沙地帶實現無條件停火，為緩解人道危機創造條件。奉勸美

方摒棄政治算計，停止對國際法和國際人道法的選擇性漠視，切實擔負起大國責任，為中東地區

的和平穩定發揮建設性作用。（ｊｑ）

