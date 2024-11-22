  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

22/11/2024 16:20

【中東戰火】美國再否決加沙停火，中方：奉勸摒棄政治算計

　　《經濟通通訊社２２日專訊》聯合國安理會日前就加沙停火決議草案進行表決，美國再度行
使否決權，導致決議草案未獲通過。
　
　　中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應稱，中國常駐聯合國代表已在表決後的解
釋性發言中全面闡述了中方立場。這一決議草案旗幟鮮明要求在加沙立即停火，符合安理會行動
的正確方向，反映了國際社會期盼和平的強烈呼聲。
　
　　林劍指出，加沙衝突延宕１３個月，已造成４萬多人死亡和前所未有的人道災難。美國第六
次獨家使用否決權，阻攔加沙停火決議草案，讓安理會和國際社會的努力再次陷入停滯，這刷新
了國際社會對美式雙重標準的認知，也讓美國再次站在了國際社會停火呼聲的對立面，站在了巴
勒斯坦人民生存希望的對立面，更站在了全人類道德良知的對立面。
　
　　林劍表示，加沙戰火還在燃燒，人道災難仍在加劇。當務之急是推動衝突當事方全面有效執
行聯合國安理會有關決議，立即在加沙地帶實現無條件停火，為緩解人道危機創造條件。奉勸美
方摒棄政治算計，停止對國際法和國際人道法的選擇性漠視，切實擔負起大國責任，為中東地區
的和平穩定發揮建設性作用。（ｊｑ）

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處