  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

22/11/2024 16:57

《中國要聞》人社部等部門：推動進城農民工在城鎮落戶，參加社保

　　《經濟通通訊社２２日專訊》近日，人力資源社會保障部、國家發展改革委、教育部、公安
部、民政部、司法部、住房城鄉建設部、農業農村部、人民銀行、全國總工會聯合印發《關於進
一步加強農民工服務保障工作的意見》（以下簡稱《意見》），進一步促進農民工高質量充分就
業，推動農民工市民化高質量發展。
　
＊推動有意願的進城農民工在城鎮落戶＊
　
　　《意見》提出，促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務，進一步放開放寬城鎮落戶限制
，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，並保障進城落戶農民工合法土地權益。開展新市民培訓
，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農
業轉移人口納入社會救助範圍，加強農民工關心關愛等，促進農民工融入城市，提升農民工市民
化質量。
　
＊穩定和擴大農民工就業，推動參加社保＊
　
　　《意見》明確，穩定和擴大農民工就業，堅持外出就業與就地就近就業並重，多措並舉拓寬
農民工就業渠道。優化場地、金融、稅收等政策，支持農民工返鄉創業。聚焦農民工求職意願和
技能培訓需求，發揮行業企業、院校、公共實訓基地等作用，加強農民工技能提升。健全就業幫
扶長效機制，穩定脫貧人口就業。
　
　　《意見》強調維護農民工勞動保障權益，督促企業遵守勞動合同、勞務派遣、新就業形態勞
動者權益保護等有關制度，規範企業用工管理。完善根治欠薪長效機制，加強農民工工資爭議速
裁庭、農民工法律援助「綠色通道」等建設，依法保障農民工勞動報酬等權益。推動農民工參加
養老、醫療、失業、工傷等社會保險，維護其社保權益。（ｊｑ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處