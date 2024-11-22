《中國要聞》人社部等部門：推動進城農民工在城鎮落戶，參加社保

《經濟通通訊社２２日專訊》近日，人力資源社會保障部、國家發展改革委、教育部、公安

部、民政部、司法部、住房城鄉建設部、農業農村部、人民銀行、全國總工會聯合印發《關於進

一步加強農民工服務保障工作的意見》（以下簡稱《意見》），進一步促進農民工高質量充分就

業，推動農民工市民化高質量發展。



＊推動有意願的進城農民工在城鎮落戶＊



《意見》提出，促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務，進一步放開放寬城鎮落戶限制

，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，並保障進城落戶農民工合法土地權益。開展新市民培訓

，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農

業轉移人口納入社會救助範圍，加強農民工關心關愛等，促進農民工融入城市，提升農民工市民

化質量。



＊穩定和擴大農民工就業，推動參加社保＊



《意見》明確，穩定和擴大農民工就業，堅持外出就業與就地就近就業並重，多措並舉拓寬

農民工就業渠道。優化場地、金融、稅收等政策，支持農民工返鄉創業。聚焦農民工求職意願和

技能培訓需求，發揮行業企業、院校、公共實訓基地等作用，加強農民工技能提升。健全就業幫

扶長效機制，穩定脫貧人口就業。



《意見》強調維護農民工勞動保障權益，督促企業遵守勞動合同、勞務派遣、新就業形態勞

動者權益保護等有關制度，規範企業用工管理。完善根治欠薪長效機制，加強農民工工資爭議速

裁庭、農民工法律援助「綠色通道」等建設，依法保障農民工勞動報酬等權益。推動農民工參加

養老、醫療、失業、工傷等社會保險，維護其社保權益。（ｊｑ）

