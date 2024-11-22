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AH股新聞

22/11/2024 17:24

《打擊貪腐》原銀保監會法規部副主任張勁松被開除黨籍

　　《經濟通通訊社２２日專訊》原中國銀行保險監督管理委員會法規部副主任張勁松被開除黨
籍。
　
　　據中央紀委國家監委駐國家金融監督管理總局紀檢監察組、北京市紀委監委消息，經查，張
勁松喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請
；在職工招錄中為他人謀取利益；搞錢色交易；違規要求私營企業主向非營利性社會團體提供贊
助費；利用職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物

　
　　經國家金融監督管理總局黨委會議研究決定，給予張勁松開除黨籍處分。經北京市通州區監
委研究決定，將張勁松涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
　
＊相關人士：張勁松在金融監管部門任職時風評較差＊
　
　　今年３月２２日，張勁松被通報受查。張勁松並無公開簡歷，據《財新》今年３月的報道，
從多位相關人士處綜合了解，張勁松是湖南人，早年在中國人民銀行工作，在人民銀行與原銀監
會「分家」後，張勁松進入銀監系統，曾擔任過原銀監會政策法規部處長。大約在２０１４年、
２０１５年左右，他升任法規部副主任；２０１８年原銀監會、原保監會合並為銀保監會，張勁
松擔任過法規部副主任一職。
　
　　報道稱，有接觸過張勁松的人表示，張勁松在擔任法規部副主任期間，參與過債轉股、不良
資產處置等方面工作。離任後疑似在券商等金融機構擔任過顧問，後續去向不明。據相關人士反
映，張勁松在金融監管部門任職期間的口碑及風評較差。（ｊｑ）

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